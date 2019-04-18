taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8209
Euro
6.571
Altın
1276.55
Borsa
97053.22
Gram Altın
238.936

İki oğlunu öldüren katil babaya ceza yağdı

Üsküdar'da 21 ve 22 yaşlarındaki iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan zanlı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 18.04.2019 - 14:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Aslan Güleryüz katıldı.

Güleryüz'ün eşi Songül Güleryüz ve kızı Nur Güleryüz de müşteki sıfatı ile duruşmada hazır bulundu.

"ÇOK PİŞMANIM"

Son savunması sorulan Aslan Güleryüz, yargılama aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Pişmanım." dedi. Ardından karar verileceği söylenerek son sözleri sorulan Güleryüz, "Ben bu işi isteyerek yapmadım. Çok pişmanım. Bu olaya neden olan Mustafa Güleryüz ve Songül Güleryüz'dür." dedi.

İki oğlunu öldüren katil babaya ceza yağdı

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, oğulları Ahmet Güleryüz ve Onur Güleryüz'ü öldüren Aslan Güleryüz'ü, "Altsoydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

YARALAMA SUÇUNDAN ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ

Mahkeme, oğlu Orçun Güleryüz'ü yaralayan Aslan Güleryüz'e, "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırdı. Suçun, teşebbüs aşamasında kaldığını gerekçe gösteren mahkeme, sanığı üst sınır olan 20 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

İki oğlunu öldüren katil babaya ceza yağdı

CEZALARDA İNDİRİME GİDİLMEDİ

Suçun işleyiş biçimi, suçtan sonraki davranışları, yargılama sürecinde gözlenen halini gerekçe gösteren mahkeme, sanığın bu cezalarında herhangi bir indirime gitmedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

396
Buket Aydın'ın mazbata haberi

Buket Aydın'ın mazbata haberi

234
Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

805
Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

90
Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

269
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

68
Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir