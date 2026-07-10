İkinci el dolap aldı, içinden servet çıktı: Gözlerine inanamadılar

Bir aile, evleri için aldıkları eski bir dolabı yenilemek isterken hayatının şokunu yaşadı.

Dolabı detaylıca temizlemeye başlayan aile bireyleri, çekmecelerin arkasında gizli bir bölme fark etti.

Merakla açtıkları bölmeden çıkanlar ise tam anlamıyla ağızları açık bıraktı.

Eski tasarımlı banknotlar çıktı

Gizli bölmenin içinde iki ahşap plaka arasına özenle yerleştirilmiş rulolar halinde paralar bulundu.

Sayıldığında toplamda 600 dolar olduğu anlaşılan bu paraların, 1950 ve 1960’lı yıllara ait eski tasarımlı banknotlar olduğu ortaya çıktı.

Dolabın iç kısmına yine gizlenmiş durumda, üzerinde Uzak Doğu motifleri ve ejderha figürü bulunan altın bir sikke de ele geçirildi.

Koleksiyoncular, özellikle 1950’lerden günümüze çok iyi korunmuş şekilde gelen bu banknotların, üzerlerindeki rakamdan çok daha yüksek bir koleksiyon değerine sahip olduğunu vurguladı.

Ekonomi uzmanları ise işin bir başka boyutuna dikkat çekti: 1960’lı yıllarda 600 doların sahip olduğu alım gücünün, bugünün parasıyla yaklaşık 6.000 dolara (yaklaşık 200 bin Türk Lirası) karşılık geldiği hesaplandı.