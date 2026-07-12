Jandarmanın fotokapanlarıyla 1 yılda bin 847 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelede fotokapan sistemlerini etkin şekilde kullanıyor.

Bu sistemlerle yürütülen çalışmalar sayesinde, toplam bin 847 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN ARANDIĞI SUÇLAR

Edinilen bilgilere göre, fotokapanlarla yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan şüphelilerin bin 175'inin göçmen kaçakçılığı, 25'inin mülki makamlarca yasaklanmasına rağmen ormanlara izinsiz giriş, 92'sinin uyuşturucu imal ve ticareti, 323'ünün 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, 42'sinin hırsızlık, 190'ının ise diğer suçlardan arandığı belirlendi.

ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan şüpheliler, haklarında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla adli makamlara teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığından hırsızlığa, orman yangınlarıyla mücadeleden kültür ve tabiat varlıklarına yönelik suçlara kadar geniş bir alanda teknolojik imkanlardan yararlanarak mücadeleyi kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.