Norveç-İngiltere maçında ortalığı karıştıran pozisyon: FIFA'dan açıklama geldi!

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Norveç, Andreas Schjelderup'un golüyle ilk yarıda öne geçerken İngiltere, devre bitmeden Jude Bellingham'la beraberliği yakaladı.

Normal süresi berabere tamamlanan maçta Bellingham, uzatma dakikalarında kaydettiği golle İngiltere'ye turu getirdi.

NORVEÇ KALECİSİNİN DEGAJI KAMERAYA ÇARPTI

Jude Bellingham'ın ilk golü öncesinde ilginç bir an yaşandı.

Norveç kalecisi Orjan Nyland'ın kullandığı kale vuruşunda topun stadyumdaki kamera kablosuna çarpıp yön değiştirdiği iddiaları gündeme geldi.

POZİSYONUN DEVAMINDA GOL GELDİ

Pozisyonun devamında İngiltere beraberlik golünü bulurken FIFA, olayla ilgili bir açıklama paylaştı.

FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sensörlü topta herhangi bir temas tespit edilemediği belirtildi.

FIFA'DAN AÇIKLAMA VAR

FIFA'nın açıklamasında, "İngiltere’nin 45+2. dakikada attığı beraberlik golünden önce, topun içindeki sensör, grafiklerde herhangi sapma göstermedi. Bu nedenle topun kabloya temas ettiğine ve topun hareketini değiştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı." ifadeleri yer aldı.