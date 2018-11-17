CNN Türk'te Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel'e konuk olan tarih Profesörü İlber Ortaylı, Atatürk'ten bahsederken 'bizimki' kelimesini kullanmadıdığı için, sosyal medyada bazı şahısların, Atatürk'ün ismini söylemek istemediği gibi vehimlere kapıldıklarını belirterek şunları söyledi:

"ATATÜRK, BİZİMKİ İŞTE"

"Bunlar tufah insanlar, Mustafa kemal diyeni, 'Atatürk dememek için öyle diyor' diye eleştirenler var. Ben Amerikalı, İngiliz tarihçi miyim? Onlar Kemal derler, sonra belki devir için Atatürk derler. Kim olduğu belli, bizimki işte, ne var bunda?

"Demokrasi, konuşma hürriyet iyi bir şey, ama konuşmak için konuşulmaz. Bayağı sinir bozucu bir şey. Bizimki işte, bizim komutan, bizim cumhurbaşkanı, budur."

İlber Ortaylı: Atatürk bizimkidir