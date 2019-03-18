İlber Ortaylı'ya göre Kürtler Çanakkale'de savaşmadı

2016 senesinde, İstanbul’da yaşayan bir Suriyeli’nin “Çanakkale’de 70 bin Suriyeli şehit olmuş. Onu bil, sonra bize ‘defol’ de” sözleri yeni bir tartışmaya neden olmuştu.

Bu iddia İlber Ortaylı'ya sorulduğunda gelen cevap başka bir tartışma konusunu aralamıştı.

"ÇANAKKALE'DE YAHUDİ VAR, RUM VAR, KÜRT YOK"

Ortaylı'ya göre '70 bin Suriyeli'nin Çanakkale'de şehit olduğu' iddiası doğru kabul edilemezken; Kürtler için de aynı durumun geçerli olduğunu, mesafeden dolayı Kürtler'in de Çanakkale'de Osmanlı için savaşmadığını savunmuştu.

''SURİYELİLER ÇANAKKALE'YE GİTMEDİ''

İlber Ortaylı'nın, "70 bin Suriyeli Çanakkale'de şehit oldu" iddiası üzerine verdiği cevap şöyleydi:

''Suriye'den asker alındı ama onların Çanakkale'ye gittiği doğru değildir. Çünkü askeri oradan getirmek çok zor. Kürtler için de aynı şey geçerli. Kürt yok orada... Yahudi var, Rum var. Sevkiyat zor. İmparatorluk büyük, Suriyeliler de savaştı tabii, başka cepheler var onlara yakın, Hicaz gibi ... Bunlar İmparatorluk'un insanları, fazla dokunmayın. Suriyeliler içinde öyle bir duygu var yani..."

''70 BİN KİŞİ ŞEHİT OLDU, BİZ NİYE DEF OLUYORUZ''

Büyük bir tartışmaya sebep olan İstanbul'da bir lokantalar zincirinin sahibi olan 50 yaşındaki Suriyeli Nizar Bitar'ın sözleri ise şu şekildeydi: “Çanakkale'de 70 bin Suriyeli şehit olmuş. Onu bil, sonra bize ‘defol' de. Bazıları o zaman Osmanlı vardı diyor ama o mirası siz aldınız; biz almadık ki. Biz öldük, mirası siz aldınız; neden biz almıyoruz da def olup gidiyoruz.”



HER YIL GÜNDEMDE

Bu sözler o günden beri sosyal medyada tartışılıyor.

Facebook, Twitter ve Ekşi Sözlük’te yüzlerce yorum yapıldı.

104'üncü yılında da Ortaylının bu sözleri tartışmayı yeniden gündeme geldi.



