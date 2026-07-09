İleri evre Alzheimer hastasında psilosibin sonrası dikkat çeken değişim

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir paylaşım, ileri evre Alzheimer hastalarında kaybedildiği düşünülen bazı becerilerin yeniden ortaya çıkıp çıkamayacağına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Paylaşımın temelinde ise bilimsel bir dergide yayımlanan tek bir vaka raporu yer alıyor.

Rapora göre, ileri evre Alzheimer hastası bir kadında psilosibin içeren mantar kullanımının ardından konuşma, sosyal iletişim ve bazı günlük işlevlerde geçici değişimler gözlendi.

Araştırmacılar ise bu bulgunun Alzheimer için yeni bir tedavi olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını özellikle çiziyor. Çünkü çalışma yalnızca tek bir hastaya ait gözlemleri içeriyor ve elde edilen bulguların doğrulanabilmesi için daha geniş kapsamlı klinik araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

TEK BİR VAKANIN ÖTESİNDEKİ BİLİMSEL SÜREÇ

Vaka raporuna göre yaklaşık 10 yıldır Alzheimer hastalığıyla yaşayan ve ileri evrede bulunan kadın hasta, son yıllarda büyük ölçüde tek kelimelik yanıtlar verebiliyor, günlük yaşamının neredeyse tamamında bakım desteğine ihtiyaç duyuyordu.

Raporda, psilosibin kullanımından yaklaşık 19 saat sonra hastanın daha uzun cümleler kurmaya başladığı, geçmişe ilişkin bazı anılarını paylaşabildiği, yakınlarıyla daha fazla iletişim kurduğu ve bazı günlük işlevlerinde geçici değişimler gözlendiği aktarıldı.

Araştırmacılar, bu gözlemlerin bilimsel açıdan önemli olduğunu ancak tek bir vakaya dayanması nedeniyle sonuçların temkinli yorumlanması gerektiğini özellikle vurguladı.

DEĞİŞİMİN BİLİMSEL ÖNEMİ

Araştırmacılar için asıl önemli nokta, hastada görülen geçici değişimin kendisinden çok bunun Alzheimer’ın ileri evrelerine ilişkin yeni soruları gündeme taşıması oldu. Çünkü bugün hala, kaybedildiği düşünülen bazı beyin işlevlerinin tamamen ortadan kalkıp kalkmadığı ya da belirli koşullarda yeniden ortaya çıkmasının mümkün olup olmadığı araştırılıyor.

Uzmanlara göre bu vaka, mevcut bilgileri değiştiren bir kanıt sunmaktan çok, gelecekte yürütülecek araştırmalara yön verebilecek önemli bir gözlem niteliği taşıyor. Bu nedenle bilim dünyasının odağında yalnızca hastada görülen değişim değil, bu değişimin hangi biyolojik mekanizmalarla ortaya çıkmış olabileceği sorusu da yer alıyor.

BULGUNUN TEDAVİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Vaka raporunda aktarılan değişim, bilim dünyasında ilgi uyandırsa da uzmanlar bunun bugün için Alzheimer tedavisini değiştiren bir gelişme olarak görülmediğini belirtiyor. Bunun en önemli nedeni ise çalışmanın yalnızca tek bir hastaya ait gözlemleri içermesi.

Bilimsel bir bulgunun yeni bir tedavi yaklaşımına dönüşebilmesi için farklı yaş ve hasta gruplarında yürütülen geniş kapsamlı, kontrollü klinik çalışmalarla benzer sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Bu nedenle araştırmacılar, söz konusu gözlemin mevcut tedavi yaklaşımlarını değiştirecek bir kanıt değil, daha kapsamlı araştırmalar için değerlendirilmesi gereken bilimsel bir veri niteliği taşıdığını ifade ediyor.

BULGUNUN HASTA YAKINLARI AÇISINDAN ANLAMI

Alzheimer hastalığıyla yaşayan kişiler ve aileleri için yeni bilimsel gelişmeler doğal olarak yakından takip ediliyor. Ancak uzmanlara göre tek bir hastada gözlenen değişimin aynı hastalığı yaşayan diğer kişilerde de görüleceğini söylemek bugün için mümkün değil.

Buna karşın bu vaka, ileri evre Alzheimer’da beynin çalışma biçimine ilişkin yeni sorular ortaya koyması ve gelecekte yürütülecek araştırmalara farklı bir bakış açısı kazandırması açısından önem taşıyor. Bu nedenle bilim insanları, söz konusu bulgunun bugün için tedaviye değil, yeni araştırmalara ışık tutan erken dönem bir bilimsel gözlem olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.