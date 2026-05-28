İletişim Başkanı Duran'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutlayarak iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine dikkat çekti. Duran, mesajında şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

“ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ”

Duran, Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirterek, kardeş Azerbaycan halkına selamlarını iletti.

“GÜÇLÜ LİDERLİK BÖLGESEL İSTİKRARA KATKI SAĞLIYOR”

Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ortaya koyduğu liderliğe dikkat çeken Duran, iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel barış ve istikrar açısından önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

“TEK MİLLET, İKİ DEVLET” VURGUSU

Duran açıklamasında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin “Tek millet, iki devlet” anlayışıyla güçlendiğini belirterek, bu birlikteliğin daim olması temennisinde bulundu.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE VURGU

Türkiye–Azerbaycan ilişkilerinin yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda stratejik bir ortaklık olduğuna dikkat çeken Duran, bu dayanışmanın bölgesel gelişmelere de olumlu katkı sağladığını kaydetti.