İlişki iddialarını yalanlamıştı! İpek Filiz Yazıcı'dan aşk paylaşımı

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Aşk dolu dizgin devam ediyor...

Geçtiğimiz yıl şarkıcı Ufuk Baydemir ile olan evliliğini tek celsede bitiren ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yeni bir aşka yelken açtı.

Daha önce fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile aşk iddialarını yalanlayan yıldız isim, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraf ile aşkını duyurdu.

GÜNBATIMINA KARŞI AŞK DOLU PAYLAŞIM

İkili son olarak kürek sporcusu ve oyuncu Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş'ın düğününde boy gösterdi.

Düğünden kareler paylaşan 24 yaşındaki güzel isim, İhsan Taha Torğut ile de gün batımına karşı aşk dolu bir fotoğraf paylaştı.

DAHA ÖNCE 'ARKADAŞIM' DEMİŞTİ

Ünlü ismin fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde yer almıştı.

Bu iddialar hakkında konuşan Yazıcı, "Benim arkadaşım, bir ilişkim yok." ifadelerini kullanmıştı.