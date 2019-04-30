taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9535
Euro
6.6767
Altın
1285
Borsa
95490.07
Gram Altın
245.904

İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü

Kendinden yaşça büyük olması nedeniyle ilişkisine onay alamayan genç, kardeşlerinin evde olduğu sırada adeta dehşet saçtı.

DHA | 30.04.2019 - 13:02..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 20 yaşındaki Birkan Ö., kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile sık sık tartışma yaşarken, gece yeniden aynı konuda yeniden tartışma çıktı.

TÜFEKLE GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRDÜ

Birkan Ö., evin salonunda bulunan özel güvenlik görevlisi babası Fethi Ö. (49) ile banyodaki annesi Dilek Ö.'yü (41) tüfekle ateş ederek öldürdü. Bu sırada, çiftin 14 ve 2 yaşlarındaki kızları yataklarında uyuyordu. Bunu fırsat bilen Birkan Ö., evden çıkarak kaçtı.

İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü

ÇOCUKLAR UYANDIKLARINDA CİNAYETİ GÖRDÜ

Sabah Fethi Ö.'nün işe gitmemesi üzerine evine gelen mesai arkadaşlarına çiftin büyük kızları uyanarak kapıyı açtı. Çocuk uyandığında anne ve babasının öldüğünü görürken, Fethi Ö.'nün mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.

İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü

Baba Fethi Ö.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Anne ve babasını öldürerek olay yerinden aracıyla kaçan Birkan Ö., Cami Mahallesi’nde aracının içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

593
Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

167
Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

82
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

66
Türkiye'ye ilk defa uçan firmanın hostesleri peçeyle dans etti

Türkiye'ye ilk defa uçan firmanın hostesleri peçeyle dans etti

111
Vefat eden Dilber Ay'ın hafızalardan silinmeyen videosu

Vefat eden Dilber Ay'ın hafızalardan silinmeyen videosu

32
Tuzla'da aracına erik atan çocuğu öldüresiye dövdü

Tuzla'da aracına erik atan çocuğu öldüresiye dövdü

193
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir