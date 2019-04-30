İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 20 yaşındaki Birkan Ö., kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile sık sık tartışma yaşarken, gece yeniden aynı konuda yeniden tartışma çıktı.

TÜFEKLE GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRDÜ

Birkan Ö., evin salonunda bulunan özel güvenlik görevlisi babası Fethi Ö. (49) ile banyodaki annesi Dilek Ö.'yü (41) tüfekle ateş ederek öldürdü. Bu sırada, çiftin 14 ve 2 yaşlarındaki kızları yataklarında uyuyordu. Bunu fırsat bilen Birkan Ö., evden çıkarak kaçtı.

ÇOCUKLAR UYANDIKLARINDA CİNAYETİ GÖRDÜ

Sabah Fethi Ö.'nün işe gitmemesi üzerine evine gelen mesai arkadaşlarına çiftin büyük kızları uyanarak kapıyı açtı. Çocuk uyandığında anne ve babasının öldüğünü görürken, Fethi Ö.'nün mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Anne ve babasını öldürerek olay yerinden aracıyla kaçan Birkan Ö., Cami Mahallesi’nde aracının içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.