İlk Hristiyanların inşa ettiği şehre ilgi arttı

Roma döneminden kalma önemli bir yaşam alanı olan Saratlı Kırkgöz Yer altı Şehrinin oluşumu, milyonlarca yıl öncesinde Erciyes, Hasandağı ve Melendiz volkanik dağlarının aktif hale gelmesiyle başladı.

2001 YILINDA TURİZME AÇILDI

Lav ve küllerle kaplanan bölgede soğuyan lavların katılaşması ile sert kaya tabakaları oluşurken, o dönem bölgeye gelen ilk Hristiyanlar sert kayaların altındaki yumuşak tabakaları keşfettikten sonra kesi ve çekiçle oyarak yer altı şehrini inşa ettiler. 7 katlı olarak inşa edilen yer altı şehrinin ilk 3 katı 2001 yılında turizme açıldı.

Aksaray’a 22 kilometre uzaklıkta Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde bulunan Saratlı Kırkgöz Yer altı Şehrinde tuvalet, banyo, kiler ve diğer yaşam mekanları ile toplam 40 odası gezilebiliyor.

TURİSTLERİN YOĞUN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

İçten sürgülü, dışarıdan gelenlerin anlayamayacakları şekilde yontulmuş değirmen taşlarından yapılmış emniyet kapılarıyla oldukça dikkat çeken Saratlı Kırkgöz Yer altı Şehri turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

"KORUNMAK İÇİN İNŞA ETMİŞLER"

Saratlı Belde Belediye Başkanı Zeki Türker, 7 katlı olan ve 3 katı turizme açık olan yer altı şehrinin 40 adet odası olduğunu belirterek, “Bu Saratlı Yer altı Şehri Roma döneminden kalan önemli bir yaşam yeri. Kırkgöz Yer altı Şehri Kapadokya bölgesine gelen turistleri her geçen gün daha fazla ilgisini çekiyor. Burası 7 katlı, ancak biz 3 katını turizme açtık. Normalde burası çok geniş bir yer. Geniş olduğu için şu an sadece 3 katı hizmette. Kırkgöz adı buradan geliyor ki, 40 tane odası var. Yer altı şehrinde kuyuları, depoları bulunmakta. İlk Hristiyanlar Roma zulmünden kurtulmak için buraya yerleşmiş, bütün yaşamlarını içeride sürdürmüşler. Yaşamlarını sürdürmeleri için içme suları var, depoları, ambarları gibi her şeyi içinde bulunmakta. Savaşlarda korunmak için direk yer altı şehri inşa etmişler.” dedi.