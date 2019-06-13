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İlk iş gününde hırsızlık yapıp kayıplara karıştı

İstanbul Şişli'de bir genç, yeni başladığı işin ilk gününde masada bulunan ve iş arkadaşına ait olan telefonu çaldı.

Haber Merkezi | 13.06.2019 - 11:54..
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İstanbul Bomonti'de tekstil sektöründe hizmet veren bir firmada, güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı.

İlk iş gününde hırsızlık yapıp kayıplara karıştı

İĞNE ALMAYA GİTTİ, TELEFONU ÇALDI

Elbise tasarımı yaptığı sırada yeni işe giren genci yukarıya yollayarak malzeme eksiğini tamamlamak isteyen genç kadın, hayatının şokunu yaşadı.

İlk iş gününde hırsızlık yapıp kayıplara karıştı VİDEO

İlk iş gününde hırsızlık yapıp kayıplara karıştı

İŞ YERİNDEN HIZLA UZAKLAŞARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gelen kamera görüntülerinde, yeni işe giren ve adının bile henüz bilinmediği gencin, yukarı çıkarak iş arkadaşının masasında bulunan telefonu çaldığı görüldü.

İlk iş gününde hırsızlık yapıp kayıplara karıştı

İNCELEME SÜRÜYOR

Kameraların olduğunu unutan genç, telefonu çalıp iş yerinden hızla uzaklaştı. Polis ise her yerde hırsızı arıyor.

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