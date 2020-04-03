İnfluenza nedir

İnfluenza virüsleri, hasta kişiden diğer kişilere kolaylıkla bulaşabilir...

Özellikle kış aylarında kapalı alanlarda daha çok vakit geçiririz ve bu virüslere en yoğun bu dönemlerde ulaşabiliriz.

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA YOLU İLE BULAŞIR

Grip genellikle hasta olan kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları ile saçılan ve virüs içeren damlacıkların, hasta kişiye 1 metre ve daha yakın olan kişilerin ağız, burun ve göz mukozalarına geçmesi ile bulaşır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu gribin birçok belirtisi vardır, onları da şöyle sıralayalım;

Yüksek ateş, öksürük (genellikle kuru), baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, ciddi halsizlik, yorgunluk, titreme, bazen ishal ve kusma ile karakterizedir.

Öksürük ağır olabilir ve 2 hafta ya da daha uzun süre devam edebilir.

İnsanların çoğu herhangi bir tıbbi tedaviye gerek kalmadan 1 hafta içinde iyileşebilir, eğer aksi bir durum yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurmanız gerekir.







İYİ BESLENME VE BOL SIVI TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Aynı zamanda bol sıvı almalı, beslenmelerine dikkate etmeli, ellerini sık sık yıkamalı, öksürme ve aksırma sırasında ağızlarını kağıt mendille, mendil yok ise kolun iç yüzü ile kapatmalıdır.

Bunlarla beraber tabii ki birkaç gün evde istirahat etmek de size iyi gelecektir...

KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bulaşmayı engellemek için kendi yöntemleriniz ile birtakım önlemler alabilirsiniz.

Öksürme ve hapşırma esnasında ağız ve burun mendille kapatılmalı, kağıt mendil çöpe atılmalıdır.

Grip olan kişiler başkaları ile yakın temastan kaçınmalı, hastalığın bulaşıcı olduğu dönemde mümkünse işe ve okula gitmemekte fayda vardır.

HASTA MASKE KULLANABİLİR

Grip olanların maske takması, diğer insanlara bulaşmanın önlenmesine yardımcı olacaktır.

Hasta kişilerle tokalaştıktan veya solunum salgıları bulaşmış yüzeylerle temastan sonra göz, burun veya ağza dokunmak bulaşmaya neden olabilir.

ELLERİNİZİ SIK ARALIKLARLA YIKAMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Sık dokunulan kapı kolları, telefon ahizeleri gibi yüzeylerin sık sık temizlenmesi gerekir. Özellikle ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması hastalıktan korunmaya yardımcı olur.

Unutmayın ki, içinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde hijyen konusunda daha özenli olmalı ve kendimize daha çok dikkat etmeliyiz..

Sağlıklı günler....