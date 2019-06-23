taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiltere'nin Dünyaca ünlü organizasyonu Kraliyet Kupası Yarışı'na (Royal Ascot) Dubai Şeyhi Râşid El Maktûm da katıldı.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 02:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiltere'de her yıl düzenlenen ve zengin, ünlü isimleri ağırlayan İngiltere Kraliyet Kupası at yarışlarına Dubai Şeyhi Râşid El Maktûm da katıldı.

Organizasyona atıyla katılan Şeyh Râşid El Maktûm, Kraliçe Elizabeth'in elinden ödül aldı.

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

ATI YARIŞI KAZANDI

Yarışın "Diamond Jubilee Stakes" ayağını Blue Point isimli atı kazanan El Maktûm'a ödülünü bizzat Kraliçe Elizabeth'in kendisi takdim etti.

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

At yarışına olan merakıyla tanınan Dubai Emiri, geçtiğimiz yıllarda da aynı organizasyona katılmıştı. Godolphin isimli yarış atı yetiştirme çiftliği bulunan Matkûm, sıklıkla uluslararası yarış organizasyonlarında boy gösteriyor.

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

45
Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

47
Japonya'da hızlı tren hatlarının kesilme sebebi belirlendi

Japonya'da hızlı tren hatlarının kesilme sebebi belirlendi

6
Yüzyılın Anlaşması'nda ekonomik paket açıklandı

Yüzyılın Anlaşması'nda ekonomik paket açıklandı

6
Bitlis'te terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale geldi

Bitlis'te terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale geldi

3
Denizli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Denizli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

0
Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir