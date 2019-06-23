İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiltere'de her yıl düzenlenen ve zengin, ünlü isimleri ağırlayan İngiltere Kraliyet Kupası at yarışlarına Dubai Şeyhi Râşid El Maktûm da katıldı.

Organizasyona atıyla katılan Şeyh Râşid El Maktûm, Kraliçe Elizabeth'in elinden ödül aldı.





ATI YARIŞI KAZANDI

Yarışın "Diamond Jubilee Stakes" ayağını Blue Point isimli atı kazanan El Maktûm'a ödülünü bizzat Kraliçe Elizabeth'in kendisi takdim etti.





At yarışına olan merakıyla tanınan Dubai Emiri, geçtiğimiz yıllarda da aynı organizasyona katılmıştı. Godolphin isimli yarış atı yetiştirme çiftliği bulunan Matkûm, sıklıkla uluslararası yarış organizasyonlarında boy gösteriyor.