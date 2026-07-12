İranlı televizyon kanalında Lindsey Graham'ın ölümü duyuruldu: Cehenneme gitmiş

Dünya siyasetinden beklenmedik bir gelişme yaşandı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, geçirdiği ani bir rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti.

71 yaşındaki senatörün ölümü, sadece ABD'de değil bütün dünyada gündem oldu.

İRANLILAR HABERDEN MUTLU

Graham'ın ölümü bazı ülkeler tarafından sevinçle karşılanırken bunlardan bir tanesi de İran oldu.

İran basını, Graham'ın hayatını kaybetmesini Tahran yönetimi adına bir zafer olarak nitelendirdi.

SUNUCU 'CEHENNEME GİTTİ' DİYEREK İKİ KERE OKUDU

Öte yandan İranlıların yaşadığı mutluluk televizyon kanalında da net bir şekilde görüldü.

Haberi izleyicilerle paylaşan sunucu, "İran karşıtı senatör Lindsey Graham cehenneme gitmiş. Bu haber o kadar güzel ki, size bir kez daha okumak istiyorum. İran karşıtı senatör Lindsey Graham cehenneme gitmiş." dedi

İSRAİL'E SONSUZ DESTEĞİ İLE BİLİNİYOR

2003 yılından bu yana Güney Karolina eyaletini ABD Senatosu’nda temsil eden kıdemli siyasetçi, savunma politikaları ve uluslararası ilişkilerde Cumhuriyetçi Parti'nin en nüfuzlu seslerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Siyasi kariyeri boyunca "savaş yanlısı bir şahin" olarak tanınan Graham, özellikle Orta Doğu politikalarında ve İsrail'e verilen kayıtsız şartsız desteklerde öncü rol oynadı.

ÖLÜMÜNE EN ÇOK ONLAR ÜZÜLDÜ

Buna karşın Graham'ın ölümünün ardından İsrail cephesinden ardı ardına taziye mesajları geldi.

Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere birçok isim, senatörün ölümünden acı duyduklarını ifade etti.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham öldü: İsrail yasta

İRAN'A SALDIRIYA DESTEK VERMİŞTİ

Graham, ABD siyasetinde Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahalesine en çok destek veren isimler arasında yer alıyordu.

İran'da bir rejim değişikliğini savunan Graham, defalarca kez bu konuda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti