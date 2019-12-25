İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

Geçen cuma Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, resmi unvanı Edinburgh Dükü olan 98 yaşındaki Prens Philip'in 'önlem olarak' hastanede olduğu belirtilmişti.

Oğlu Prens Charles de dün yaptığı açıklamada,'babasının durumunun iyi olduğunu, Noel zamanında hastaneden taburcu edilmesi beklendiğini' söylemişti.

TABURCU EDİLDİ

98 yaşındaki Prens Philip, cuma gününden beri tedavi gördüğü King Edward VII Hastanesi'nden ayrıldı.

Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham evine giderek, diğer kraliyet ailesinin üyelerine ve kraliyet ailesiyle birlikte Noel kutlamalarına katılması bekleniyor.