İngiltere Kraliyet Ailesi, tam kadro tenis maçında

İngiltere Kraliyet Ailesi, 2026 Wimbledon Tenis Şampiyonası'nda görüntülendi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'daki All England Lawn Tenis Kulübü'nde tamamlandı.

KİM KAZANDI

Tek erkekler final mücadelesinde İtalyan Jannik Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev ile karşı karşıya geldi. İtalyan raket Jannik Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek üst üste 2. kez Wimbledon'da şampiyonluk yaşadı.

KRALİYET AİLESİ DE KATILDI

Galler Prensesi Catherine, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın erkekler tekler finalinin ardından gerçekleştirilen ödül törenine katıldı.

Prens William ve çocukların da yer aldığı turnuva, birçok kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

Ailenin turnuvaya gelenlerle selamlaştıkları ve konuştukları da görüldü.