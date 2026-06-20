İngiltere Türkiye ile ticareti iki katına çıkarmak istiyor

Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant, Türkiye ile ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini belirterek mevcut 28 milyar sterlinlik ticaret hacmini artırma hedefi koyduklarını söyledi.

TİCARETTE YENİ HEDEF: İKİ KAT BÜYÜME

Bryant, Türkiye ile Birleşik Krallık’ın NATO müttefiki olarak güçlü bağlara sahip olduğunu vurguladı. İki ülke arasında savunma, inşaat ve kültürel alanlarda önemli işbirlikleri bulunduğunu belirten Bryant, ticaret hacminin gelecek yıllarda iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

HİZMETLER VE TEKNOLOJİ ÖNE ÇIKACAK

Bryant, mevcut ticaretin yanı sıra hizmetler, eğitim, tasarım, reklamcılık ve dijital ekonomi gibi alanlarda büyük potansiyel olduğunu söyledi. Yeni serbest ticaret anlaşmasıyla yalnızca geleneksel sektörlerin değil, modern ekonominin ihtiyaçlarının da kapsanacağını vurguladı.

“DAHA KAPSAMLI BİR ANLAŞMA HEDEFLİYORUZ”

Türkiye ile müzakerelerin sürdüğünü belirten Bryant, yıl sonuna kadar daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına ulaşmayı umduklarını dile getirdi. Bryant, “Modern ekonomilere uygun, geleceğe dönük bir anlaşma hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.