İngiltere'de aşırı sıcaklar için kırmızı alarm

İngiltere, hafta boyunca etkisini artırması beklenen aşırı sıcak hava dalgasına karşı alarma geçti. İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), özellikle Londra, güney ve doğu İngiltere ile Batı Midlands ve Galler’de tehlikeli sıcaklıkların görülebileceğini duyurdu.

KRİTİK GÜNLER: ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE

Meteorolojik tahminlere göre çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde sıcaklıkların 37 dereceyi aşması, bazı bölgelerde ise 38 ila 40 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, yüksek nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın daha da artabileceğine dikkat çekti.

Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken birçok ülke alarma geçti

SAĞLIK VE GÜNLÜK YAŞAM İÇİN UYARI

Met Office, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti. Ayrıca ulaşım, altyapı ve günlük yaşamda aksaklıkların yaşanabileceği ifade edildi.

NADİR GÖRÜLEN AŞIRI SICAKLAR

İngiltere’nin iklimi gereği nadir görülen bu seviyedeki sıcaklıkların, geçen ay da etkili olduğu ve bazı bölgelerde 35 derecenin üzerine çıkıldığı hatırlatıldı. Yetkililer, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.