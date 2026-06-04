İngiltere'de bıçaklı saldırıda ölen gence polis müdahalesi ülkeyi karıştırdı

3 Aralık 2025 tarihinde İngiltere'nin Southampton kentinde, bıçaklı saldırı olayı meydana geldi.

18 yaşındaki finans öğrencisi Henry Nowak, 23 yaşındaki Vickrum Digwa tarafından beş kez bıçaklanarak öldürüldü.

Katil zanlısı Digwa, olay yerine gelen polis memurlarına kendisinin ırkçı tacize uğradığını iddia etti.

GÖRÜNTÜLER ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Mahkeme sürecinde ve sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerde, polisin ağır yaralı olan ve yerde can çekişen Henry Nowak'a kelepçe taktığı belirlendi.

İngiltere'de polis, Nowak'ı ağır yaralı haldeyken kelepçelemesi nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

21 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Nowak'ı, Sih inancı gereği taşıdığını söylediği 21 santimetrelik bıçakla bıçaklayan 23 yaşındaki Vickrum Digwa, dün çıkarıldığı mahkemede en az 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YALAN BEYANDA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Digwa'nın olay sırasında polise, Nowak'ın kendisine saldırdığını söyleyerek yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı.

'IRKÇI SALDIRIYA' UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Polis olay yerine ulaştığında, Digwa'nın sarığının çıkarıldığını ve gözünden yaralandığını öne sürerek "ırkçı saldırıya uğradığını iddia ettiği" kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede ortaya çıkan polis vücut kamerası görüntülerinde ise yerde yatan 18 yaşındaki Nowak'ın "Bıçaklandım." ve "Nefes alamıyorum." dediği, bir polisin ise "Sanmıyorum dostum." yanıtını verdiği görüldü.

ÖZÜR MESAJI YAYIMLANDI

Görüntülerde; polislerin ağır yaralı haldeki Nowak'ı kelepçelediği, daha sonra yaralandığını fark etmelerinin ardından kelepçeleri çıkararak kalp masajı yapmaya başladığı anlar yer aldı.

Olayın ardından Hampshire Polisi özür açıklaması yaparken, polis teşkilatı olaya karışan memurlardan birinin istifa ettiğini, üç memurun ise soruşturmada tanık sıfatıyla yer aldığını duyurdu.

BAŞBAKAN STARMER: CEVAPLANMASI GEREKEN CİDDİ SORULAR VAR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olayla ilgili yaptığı açıklamada, polisin vücut kamerası görüntülerinin yürek burkan nitelikte olduğunu dile getirerek, "Polisin yanıtlaması gereken ciddi sorular var." ifadesini kullandı.

Starmer, özellikle saldırganın olay yerinde yaptığı ırkçılık iddialarının polis kararlarını etkileyip etkilemediğinin araştırılması gerektiğini belirterek, "Bu görüntüleri izleyip de bu soruların mutlaka cevaplanması gerektiğini düşünmemek imkansız." dedi.

"ÜLKE GENELİNDE IRKSAL GERİLİMİ ARTIRDI"

Dava hakimi William Mousley de mahkemede yaptığı değerlendirmede olayın ülke genelinde ırksal gerilimi artırdığını kaydetti.

Kamuoyundaki tepkilerin büyümesi üzerine aşırı sağcı Reform UK partisi lideri Nigel Farage, olayın "beyaz İngilizlerin haklarının etnik azınlıkların haklarının gerisine itilmesinin örneği" olduğunu savundu.

Farage, "(Polis memurları) Henry Nowak'ın öldürülmesiyle ilgilenmektense ırkçı olarak damgalanmaktan korktular." ifadesini kullandı.

POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Olay anına ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından Southampton'da başlayan protestolarda, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Aşırı sağcı Tommy Robinson'ın da katıldığı protestolarda yüzlerce kişi, Southampton Polis Merkezi önünde toplandı.

Göstericiler, ABD'de polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden George Floyd'un son sözlerine atıfla "Nefes alamıyorum." sloganları attı.

Akşam saatlerinde devam eden protestolarda bazı göstericiler, polis memurlarına çeşitli cisimler attı.

Çevik kuvvet ekiplerine yönelik sandalye, kutu ve meşale atıldığı, bazı görüntülerde ise tuğla ve şişelerin de polise fırlatıldığı görüldü.