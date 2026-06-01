İngiltere'de Cenk Uygur ve Hasanabi'ye İsrail engeli

İsrail'in Gazze'deki soykırımı, Avrupa'da destek görmeye devam ediyor.

İsrail aleyhinde en küçük bir ifadeye dahi tahammül göstermeyen Batı dünyasından skandal bir adım daha geldi.

ABD'li siyasi yorumcu Cenk Uygur ve 'Hasanabi' olarak tanınan internet yayıncısı Hasan Piker, İngiliz yetkililerin İsrail hakkındaki kamuoyu önündeki yorumlarını gerekçe göstererek ülkeye girişlerini engellediğini açıkladı.

ABD merkezli haber ağı "The Young Turks"ün kurucu ortağı Uygur, kısıtlamayı Londra'daki SXSW London festivaline katılmak ve Oxford'da konuşma yapmak üzere uçağa binmeye çalışırken öğrendiğini belirtti.

"KAMU DÜZENİNE YÖNELİK CİDDİ RİSK"

Uygur, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada , İngiliz yetkililerin kendisini "kamu düzenine yönelik ciddi bir risk" olarak değerlendirdiğini aktardı.

Uygur, "İngiliz hükümeti, İsrail'e yönelik eleştirilerim nedeniyle beni 'kamu düzenine yönelik ciddi bir risk' olarak gördüğünü ve bu yüzden yasakladığını söylüyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Uygur, yetkililerin İsrail'in ABD siyaseti üzerindeki etkisine ilişkin ifadelerini antisemitik olarak değerlendirdiğini ancak kendisinin bu sözlerin gerçeklere dayandığını savunduğunu belirtti.

İngiltere'nin kendisine yönelik giriş yasağının ülke hakkındaki yorumlarından değil, ABD'de İsrail ile ilgili yaptığı açıklamalardan kaynaklandığını ileri süren Uygur, hükümetin gerekçesindeki çelişkiyi eleştirerek durumu "tamamen Kafkaesk" olarak nitelendirdi.

"İNGİLTERE VİZEMİ İPTAL ETTİ"

Siyasi yorumcu ve popüler canlı yayıncı Hasan Piker de daha sonra X platformunda yaptığı paylaşımda, aynı etkinliğe katılmak üzere seyahat hazırlığı yaparken İngiltere vizesinin iptal edildiğini duyurdu.

Piker, "İngiltere benim de vizemi iptal etti." diyerek kararın İsrail'e yönelik eleştirileriyle bağlantılı olduğunu iddia etti.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA YOK

İngiltere hükümeti ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Söz konusu kısıtlamaların, İngiliz yetkililerin daha önce antisemitik açıklamaları nedeniyle ABD'li rapçi Ye'nin (Kanye West) ülkeye girişini engellemesinden haftalar sonra gelmesi dikkati çekti. İngiliz yetkililer, organizatörlerin çağrılarına ve sanatçının kararın yeniden gözden geçirilmesine yönelik kamuoyu açıklamalarına rağmen bu kararı savunmuştu.