İngiltere'de hükümet krizi: Keir Starmer yarın istifa edecek

İngiltere’de ekonomik ve idari kriz her geçen gün büyüyor.

2008 krizi ile ekonomisi ciddi bir hasar alan ve uzun yıllardır içinden çıkılmaz bir hale gelen İngiltere, tekrar başbakan seçmeye hazırlanıyor.

The Observer haber sitesi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın artan siyasi baskılar sonucunda başbakanlıktan istifa edeceğine dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

STARMER İSTİFA EDECEK

Habere göre Keir Starmer, İşçi Partisi milletvekillerinin Andy Burnham’ın parti liderliğine geçmesi için parti içinde ve kamuoyunda oluşan yoğun baskının ardından yarın günü başbakanlıktan istifa edecek.

The Observer, Starmer’ın eşi ve kurmaylarıyla birlikte istifa takvimini netleştirmeye çalıştığını öne sürdü.

RAKİBİ DESTEĞİN ÇOĞUNU ALDI

Elde edilen bilgilere göre Londra kulislerinde, İşçi Partisi içindeki en güçlü rakibi Andy Burnham’ın şimdiden Starmer’ı devirecek 201’den fazla milletvekilinin desteğini aldığı konuşuluyor.

Bu sayı, parlamentodaki İşçi Partisi grubunun yarısından fazlası olduğu için Starmer'a destek bitmiş durumda.

POPÜLARİTESİ GİDEREK AZALDI

Keir Starmer’ın göç, artan vergiler ve kamu hizmetlerini iyileştirme vaadini gerçekleştirememesi gibi sorunlar nedeniyle popülaritesi giderek azaldı.

Starmer’ın ayrılışı, Birleşik Krallık’ı son 10 yılda yedinci başbakana götürecek; bu, onun İşçi Partisi’ni 174 sandalyelik çoğunlukla ezici bir genel seçim zaferine taşımasından sadece iki yıl sonra gerçekleşmiş olacak.