İngiltere'de yolcu trenleri çarpıştı: 1 ölü 89 yaralı

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Bedford kentinin 4 kilometre güneyinde yolcu trenleri çarpıştı.

Doğu İngiltere Ambulans Hizmetleri'nden yapılan açıklamada tren kazasında 1 kişinin öldüğü, 89 kişinin yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Yaralılardan 11'inin durumunun çok ağır, 22'sinin ağır olduğu belirtilen açıklamada 56 yaralının ise olay yerinde tedavi edildiği, bazılarının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İngiltere'de demir yollarında görev yapan Britanya Ulaşım Polisi, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazaya karışan trenlerin East Midlands Railway şirketine ait olduğu bildirildi.

AYNI YÖNDE GİDEN TRENE ARKADAN ÇARPTI

Bedford İtfaiye Teşkilatı, yerel saatle 17.15 (TSİ 19.15) sıralarında Corby-Londra seferini yapan trenin Nottingham-Londra seferini yapan trene Bedford'un yaklaşık 4 kilometre güneyinde arkadan çarptığını duyurmuştu.

Kaza nedeniyle bazı tren şirketleri seferlerini iptal etmiş, yolculara alternatif güzergahlar kullanma, yola çıkmamışlarsa tren garlarına gitmeme tavsiye edilmişti.

Olayın ardından yolda kalan trenlerdeki yolculara ise çevrede yaşayanlar su ve yiyecek taşıyarak destek vermişti.