İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı

Dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyon 250 binden fazla insana bulaşan, 70 bine yakın ölüme yol açan koronavirüs salgını nedeniyle sağlık kaynakları ve sistemleri yetersiz kalan birçok batılı devlet, özellikle Çin'den tıbbi ekipman ithal ediyor.

Türkiye'ye de gönderilen ve kusurlu oldukları ortaya çıkan test kitleriyle ilgili bir sandala da İngiltere'de yaşandı.

İNGİLTERE'NİN ALDIĞI KİTLERDE VİRÜS BULUNDU

İngiltere, Çin'den gelen koronavirüs test kitlerinin, Lüksemburg merkezli bir şirket tarafından araştırılırken koronavirüse rastlandığını bildirdi. Kitlerin teslimatı ertelendi.

AVUSTRALYA: 800 BİN MASKE KUSURLU VE VİRÜSLÜ ÇIKTI

Avustralyalı yetkililerin virüsün yayılmasına karşı Çin'den ithal edilen koronavirüs maskelerine el koydukları bildirdi. Avustralya, yaklaşık 12 milyon dolar değerinde 800.000 civarında virüslü ya da kusurlu yüz maskesi ele geçirdi.