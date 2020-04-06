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İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı

İngiltere, Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde virüs bulunduğunu açıklarken, Avustralya da Çin'den ithal edilen yaklaşık 800 bin adet virüslü ve kusurlu maskeye el koydu.

AA |
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İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı

Dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyon 250 binden fazla insana bulaşan, 70 bine yakın ölüme yol açan koronavirüs salgını nedeniyle sağlık kaynakları ve sistemleri yetersiz kalan birçok batılı devlet, özellikle Çin'den tıbbi ekipman ithal ediyor.

Türkiye'ye de gönderilen ve kusurlu oldukları ortaya çıkan test kitleriyle ilgili bir sandala da İngiltere'de yaşandı.

İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı

İNGİLTERE'NİN ALDIĞI KİTLERDE VİRÜS BULUNDU

İngiltere, Çin'den gelen koronavirüs test kitlerinin, Lüksemburg merkezli bir şirket tarafından araştırılırken koronavirüse rastlandığını bildirdi. Kitlerin teslimatı ertelendi.

İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı

AVUSTRALYA: 800 BİN MASKE KUSURLU VE VİRÜSLÜ ÇIKTI

Avustralyalı yetkililerin virüsün yayılmasına karşı Çin'den ithal edilen koronavirüs maskelerine el koydukları bildirdi. Avustralya, yaklaşık 12 milyon dolar değerinde 800.000 civarında virüslü ya da kusurlu yüz maskesi ele geçirdi.

İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı

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İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı

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