İnşaat firması mağdurlarından kefenli ve mezarlı eylem

Kartal Esentepe Mahallesi’nde 450 protestocu, bir inşaat firmasının kendilerini mağdur ettiğini dile getirmek için, arsalarının yanındaki firmanın ofisinin önünde toplanıp, ellerinde pankartlarla arsanın içine yürüyerek sloganlar attı.

Ardından protestoculardan birisi, kefen giyerek, arsalarına kazdıkları mezarın içine girerek protesto etti.

Daha sonra kooperatif başkanı İbrahim Karslıoğlu, basın açıklaması yaparak şunları aktardı:

"İNSANLIĞA DAİR GÜVENİMİZİ GÖMÜYORUZ"

“Burada kazmış olduğumuz bu mezara bizler sadece vücutlarımızı değil, 2015 te geleceğe dair yeşeren umutlarımızı, 35 yıllık bir arada yaşanmış olan komşuluklarımızı, çocukluğumuzu ve insanlığa dair güvenimizi gömüyoruz.





"24 AYDAN BERİ KİRA ALAMIYORUZ"

Yüklenici firmanın bizlerin kendisine olan güvenini kullanarak ve yüzde seksen emekli olan AKEL sakinlerinin, safiyane duygularıyla 2015 yılında imzalatmış olduğu bu sözleşme, bugün burada bizlerin 24 aydan beri kiralarımızı alamama ve uzun yıllar sürecek mahkeme koridorlarına mahkûm etmiştir. Bizler bugün burada yetkililerin sesimizi duyacağı güne kadar çadırlarımızı kurarak, nöbetlerimizi tutarak ve kazdığımız bu mezarda yatarak eylemimizi başlatmış bulunuyoruz”.