İnsandan hızlı koşuyor, saatte 13 km hıza ulaşıyor: İşte dünyanın en hızlı örümceği

Örümceklerden korkanları şaşırtacak bir araştırma yayımlandı.

Bilim insanları, bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı hız analizlerinden birinde 258 farklı örümcek türünün koşu performansını karşılaştırdı.

Sonuçlara göre Avustralya'nın doğu kıyılarında yaşayan kahverengi avcı örümceği (Heteropoda jugulans), saniyede 3,59 metre hıza ulaşarak dünyanın en hızlı koşan örümceği unvanını aldı. Bu hız, saatte yaklaşık 13 kilometreye karşılık geliyor.

Araştırmacılar, örümceklerin hızını ölçmek için özel hazırlanmış parkurlarda yüksek hızlı kameralar kullandı.

İncelenen yüzlerce tür arasında en yüksek değere ulaşan kahverengi avcı örümceği, önceki rekor sahibi olan Fas kökenli "flic-flac" örümceğini geride bıraktı.

İnsanı geçebiliyor

Bilim insanlarına göre örümceğin ulaştığı 13 km/s'lik azami hız, birçok insanın normal yürüyüş ve hafif tempolu koşu hızından daha yüksek. Ancak bu hız yalnızca çok kısa süre korunabiliyor.

Kahverengi avcı örümceğinin ortalama koşu hızı ise yaklaşık 2 metre/saniye olarak ölçüldü.

Neden bu kadar hızlı

Araştırma, örümceklerin hızının yalnızca boyutlarına bağlı olmadığını da gösterdi. Uzun bacak yapısı, kas sistemi ve hidrolik hareket mekanizmasının birlikte çalışması, avcı örümceğinin yüksek hızlara ulaşmasını sağlıyor.