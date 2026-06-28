Inter, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili kararını verdi

İtalya Serie A ekibi Inter'in formasını giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, sözleşmesi 2027'de bitecek Hakan Çalhanoğlu ile şu anda yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.

INTER'DE KALACAK

32 yaşındakşi orta saha oyuncusunun, Inter'in bu düşüncesine rağmen yeni sezonda İtalyan ekibinde kalmasının beklendiği belirtildi.

Milli futbolcu için şu anda ilgi çekici bir teklifi olmadığı ve Inter'in, astronomik bir teklif gelmediği sürece Hakan Çalhanoğlu ile bu sezon da devam edeceği yazıldı.

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ AZALDI

Hakan Çalhanoğlu için Hakan Safi'nin başkan seçilmemesinin ardından Fenerbahçe'nin ilgisinin de azaldığı kaydedildi.

VEDA EDİLECEK

Inter'in son dönemde oyuncuları bedelsiz olarak bırakmasının bir gelenek olmadığı ancak Hakan Çalhanoğlu ile ilgili düşüncede bir dram yaşanmayacağı ve altı yılın sonunda (Gelecek yıl) milli futbolcuya veda edileceği öne sürüldü.

GEÇEN SEZON NE YAPTI

Inter'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.