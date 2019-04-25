Interpol nedir

Interpol, uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu kişilerle irtibatlarının tespit edilmesi, yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar devam eden işlemlerin yürütülmesini organize eden uluslararası bir güvenlik birimidir.

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POLİTİK OLARAK TARAFSIZ OLMAK ZORUNDADIR

1923 yılında Avusturya’da, uluslarası polis iş birliğini sağlamak amacıyla kurulan Interpol’ün genel merkezi günümüzde Fransa’nın Lyon şehrinde bulunur. Üye devlet sayısının 190 olduğu Interpol’de, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça dilleri, teşkilatın resmi dilleri olarak kabul edilir. Türkiye Interpol'e 1930 yılında üye olmuştur.

Uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanık hareketlerini izlenmesi, temasa geçtiği kişilerle bağlantısının tespit edilmesi, sanığın yakalanması, tutuklanması ve arandığı ülkeye iade edilinceye kadar devam eden işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olan kuruluş, aynı zamanda politik olarak tarafsız bir tutum sergiler.

Tarafsızlık ilkesinin esas alınması nedeniyle tek bir ülkenin politik, askeri, dini nedenlerle suçladığı kişiler, Interpol tarafından her zaman kayıt listesine alınmaz. Interpol çoğunlukla kamu güvenliği, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, ekonomik ve ileri teknoloji suçları, insan kaçakçılığı, çocuk istismarı, silah kaçakçılığı gibi uluslararası nitelik arz eden alanlarında operasyonel destek sağlar.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Interpol, üye ülkelerle ortak bir veri tabanına sahiptir. Böylece üye ülkenin emniyet güçleri, diğer üye ülkelere bu kurum aracılığıyla mesaj göndererek irtibata geçer ve arananlar listesindeki veri akışı sağlanır. Türkiye'den Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, ve Gümrük Müsteşarlığı, Interpol ile bütünlük içinde hareket eden kurumlardandır.

INTERPOL’ÜN BÜLTENLERİ

En çok duyulanı kırmızı olmasına rağmen, suçun derecesine göre kırmızı, yeşil, mavi, sarı, turuncu ve siyah bültenler bulunur.

Mavi bülten​, şahısların kimliklerinin tespit edilmesi ve suç faaliyetlerine ilişkin yardımcı bilgilerin toplanması amacıyla düzenlenen bültendir. Yeşil bülten sabıkalı ve suç işlemeye eğilimli şahıslar hakkında uyarıları üye ülkelere iletilir. Sarı bülten çocuklar başta olmak üzere kayıp şahısların yerlerinin tespiti amacıyla düzenlenir.

Turuncu bülten, gizli silah, bombalı paket ve diğer tehlikeli maddeler hakkında polis teşkilatlarını uyarırken mor bültende spesifik ve özel bir yöntemle işlenen suçların detayları açıklanır. Siyah bülten bulunan cesetlerin kimliklerinin tespiti amacıyla düzenlenen bültendir. Son olarak en bilineni, kırmızı bülten, bir şahıs hakkında adli makamlar tarafından verilen yakalama kararının diğer üye ülkelere bildirildiği bültendir.

Interpol nedir? VİDEO