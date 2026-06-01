iOS 27 ile Siri ve Kamera uygulaması tamamen yenileniyor: İşte ilk görüntüler

Teknoloji devi Apple, 8 Haziran'da düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Siri'nin 15 yıllık tarihindeki en büyük güncellemeyi duyuracak.

Sızan bilgilere göre baştan aşağı yenilenen bu yapay zeka sistemi, eylül ayından itibaren tüketicilerin kullanımına sunulacak.

DİNAMİK ADA ENTEGRASYONU VE YENİ ARAYÜZ

Yeni Siri, modern iPhone donanımlarına uyum sağlayarak Dinamik Ada içerisine yerleştirilecek ve sürekli aktif bir yardımcı olarak çalışacak.

Kullanıcılar ekranın üst orta kısmından aşağı doğru kaydırma hareketi yaparak tamamen yenilenmiş bir "Sor" arayüzüne kolayca erişebilecekler.

SOHBET ROBOTU TARZINDA ÖZEL SİRİ UYGULAMASI GELİYOR

Şirket, ChatGPT ve benzeri rakiplerle doğrudan mücadele edebilmek için geçmiş konuşmaları listeleyen bağımsız bir Siri uygulaması sunacak.

Bu yeni sistem kullanıcıların isteğine göre Google Gemini ve Anthropic Claude gibi üçüncü taraf harici yapay zeka servisleriyle de entegre bir şekilde çalışabilecek.

KAMERA VE FOTOĞRAFLARA YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Siri ilk kez Kamera uygulamasına özel bir mod olarak entegre edilerek nesneleri tanımlayabilen bir görsel zeka asistanına dönüştürülecek.

Fotoğraflar uygulamasında ise yapay zeka desteğiyle görsellerin perspektifini değiştiren "Reframe" ve görüntünün eksik bölümlerini yapay zekayla tamamlayan "Extend" araçları yer alacak.