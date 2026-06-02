iPhone üreticisi Foxconn, yeni elektrikli aracını tanıttı

Tayvanlı fason üretim devi Foxconn, otomotiv dünyasındaki varlığını genişleterek ikinci elektrikli araç modeli olan Cavira'yı görücüye çıkardı.

İlk olarak Tayvan pazarında satışa sunulacak olan bu şık SUV modelinin ilerleyen süreçte küresel pazarlara da ihraç edilmesi planlanıyor.

TESLA MODEL Y BOYUTLARINDA YENİ TASARIM

Görsel açıdan şirketin Bria modelini andıran Cavira, boyut özellikleri bakımından doğrudan Tesla Model Y ile benzer bir kulvarda yer alıyor.

Toplam 4.695 mm uzunluğa ve 2.920 mm dingil mesafesine sahip olan araç, ön taraftaki modern ışık çubuğu ve arkadaki ince LED stoplarıyla dikkat çekiyor.

Araçta yer alan tüm versiyonlar ortak olarak 82,7 kWh kapasiteli lityum-demir fosfat bataryadan güç alıyor.

Tek motorlu Emerge Long-Range versiyonu 249 beygir güç ve 578 kilometre menzil sunarken, çift motorlu Pioneer Performance versiyonu ise 468 beygir güç üreterek 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor.

Kabinde büyük bir dijital gösterge panelinin yanı sıra dikey konumlandırılmış 15,6 inç boyutunda bir bilgi-eğlence ekranı görev yapıyor.

Güvenlik tarafında adaptif hız sabitleyici ve şerit takip sistemi barındıran araçta, ayrıca 12 hoparlörlü ses sistemi, ısıtmalı koltuklar ve özel bir koku sistemi de var.

Foxtron Cavira'nın kesin fiyatı henüz açıklanmasa da 28 bin 700 dolardan başlayan giriş seviyesi Foxtron Bria modelinden biraz daha yüksek bir fiyatla yollara çıkması bekleniyor.