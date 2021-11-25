Abdal nedir

Abdal; dünya işlerini tamamen bırakan ve Allaha yönelen kişiler olarak adlandırılır. Kuruluş Osman dizisi nedeniyle yeniden gündem olmuştur.

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman, dün yeni bölümü ile ekrana geldi.

Dizinin yeni bölümünün ardından, sık sık kullanılan abdalın ne olduğu araştırılmaya başlandı.

Abdalın ne anlama geldiğini bilmeyen vatandaşlar, en doğrusunu öğrenmek istiyor.

ABDAL NEDİR

Abdal olarak nitelendirilen kimsenin, dünya işlerini tamamen bıraktığı ve Allah’a yöneldiği bilinmektedir.

Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşayan çok sayıda abdal vardır. Zor durumda olan insanlara yardım etmeleriyle anılırlar.

Ayrıca abdalların göçebe bir yaşam tarzı benimsediği bilinmektedir.



