Memli ağaç gövdelerinden dere, göl ve denizlere kadar çok çeşitli ortamlarda yeşil bir örtü şeklinde görülen canlılara alg denilmektedir.

Halk arasında ''su yosunu'' olarak bilinen algler, ekosistem bakımından büyük bir öneme sahiptir.

Algler, hücre tiplerine göre, ökaryotik ve prokaryotik olmak üzere iki farklı şekilde ele alınıp sınıflandırılmaktadır. Her birinin doğada yaşamını devam ettirme ve beslenme şekilleri değişkenlik göstermektedir.

Deniz ve göllerin yanı sıra derelerde de yaşayabilen, çok çeşitli olmasına rağmen yeşil bir örtü biçiminde görülen canlılara alg denir.

ALG TÜRLERİ

Klorofil içeren, çiçeksiz ve sporlu canlılar olarak olan alglerin farklı türleri bulunmaktadır. Ekosistem içerisinde mikroskobik canlılar olup fotosentez ile beraber fogosite yaparak yaşamını sürdürmektedir.

Algler, özelliklerine bağlı olarak faydaları, zararları ya da bazı amaçları bulunan canlılardır. Alglerin türleri şu şekildedir:

Hareketli ve hareketsiz algler

Bir hücreli veya koloni şeklinde yaşayan algler

Dallanmış ya da dallanmamış algler

İpliksi, yapraksı, şeritli veya tüpsü algler

ALG ZARARLARI

Biyoloji bakımından üzerinde durulan en önemli husus, alglerin zararlarıdır. Bulundukları ortamda yaşamı tehdit etmemesi için mutlaka düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.

Günümüzde alglerin takibi yapılarak ekosistemi bozacak derecede çoğalmaları durumunda özel ölçümler eşliğinde temizleme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Alglerin başlıca zararları şu şekildedir: