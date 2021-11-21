Apse nedir

Apse; kendisini kızarıklık, şişlik ve ağrı ile belli eder. Bir enfeksiyona bağlı irin olarak adlandırılır. Vücudun yüzeyinde kolayca tespit edilebilmektedir.

Enfeksiyona bağlı bir irin olan apse, ağrıyla kendini belli eder.

Bu ağrılar oldukça şiddetlidir ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz anlamda etkilemektedir.

APSE NEDİR

Apse, genellikle bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu ağrılı bir irin topluluğudur. Apse oluşumu için öncelikle bakteri, mantar gibi değişik mikropların olması gereklidir.

Bazı apseler kendiliğinden dışarı açılır ve akar. Tedavi edilmediği takdirde ciddi beyin ve kalp sıkıntılarına neden olmaktadır.

DİŞ APSESİ NEDİR

Çürüyen diş tedavi edilmediği zaman enfeksiyon oluşur. Enfeksiyon köke ve çevre kemiğe yayılır. Bu diş apsesi olarak adlandırılır.

APSE OLUŞMASININ NEDENLERİ