Astral seyahat nedir

Astral seyahat; ruhun canlı iken bedenden ayrılarak başka bir yere gitmesi anlamına gelmektedir. Bu yöntem ile kişinin, bedeniyle kıtalar arası yolculuk yapabileceğine inanılmaktadır.

Son zamanlarda oldukça öne çıkan 'astral seyahat' ruhun canlı iken bedeninden ayrılarak başka bir yere gitmesi olarak belirtilirken, vatandaşlar, 'astral seyahat' hakkında bilgileri araştırarak, gerçek olup olmadığını öğrenmek istiyor.

ASTRAL SEYAHAT NEDİR

Ruhun bedeninizden kısa süreliğine ayrılarak farklı bir boyuta taşınmasına astral seyahat denir. Ruhsal bir seyahat olan astral seyahat, bedeni ve fiziki olarak yapılabilecek bir seyahat değildir.

ASTRAL SEYAHAT NASIL YAPILIR

Astral seyahati gerçekleştirebilmenin ilk ve en büyük şartı, vücudu serbest bırakmak ve rahat olmak.

Bunun yanında dikkatinizi sadece astral seyahate vermeli ve bunu gerçekleştirebilmeye odaklanmalısınız. Eğer bulunduğunuz ortam gürültülü ve rahatsızsa ve yeterince odaklanamıyorsanız, astral seyahatin gerçekleşmesi zorlaşıyor.



