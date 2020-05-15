Bid'at nedir

İslam hukukuna uygun olmayan, sünnete aykırı olarak ortaya çıkan hal, davranış anlamına gelir.

Bid'at, Hz. Peygamber'den (s.a.v) sonra ortaya çıkan ve din ile ilgisi olmayan davranışlar anlamına gelir...

Dini özellik taşıyan amel ve davranışlarla birlikte günlük hayatla ilgili olarak sonradan ortaya çıkan yeni uygulamalar, adetler ve düşünceler de bid'at olarak kabul edilmiştir.

İKİ BİD'AT TÜRÜ VARDIR

Bid'atlar ikiye ayrılır;

Yapılması mahzurlu olmayanlara bid'at-ı hasene (iyi bid'at),

Yapılması mahzurlu olanlara da bid'at-ı seyyie (kötü bid'at) denilir.

Bunları birer örnekle açıklayabiliriz;

Minare ve medrese yapımı bid'atı hasene sayılırken, kabirlerin üzerine mum yakmak da bid'at-ı seyyie sayılır.

Öte yandan, ücretle Kur’an okumak,

Mest üzerine mesh etmemek ve çıplak ayağa mesh etmek,

Namaz farzının 3 rekat yerine, daha fazla ibadet etmek için, 4 rekat kılmak,

Mezar taşlarına resim koymak,

Vaazdan sonra, cenazede yüksek sesle dua etmek,

Türbe veya camilerde tavaf eder gibi dönmek, bid’at örnekleri arasında yer alan bazı davranışlardır.