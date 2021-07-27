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    Dezenformasyon nedir

    Dezenformasyon; doğru olmayan bir haberin bilerek yayılması anlamına gelmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 14:53
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    Dezenformasyon nedir

    'Bilgi çarpıtma' olarak adlandırılan dezenformasyon, dilimize Fransızca'dan geçmiştir.

    DEZENFORMASYON NEDİR

    Dezenformasyon yanlış ya da doğru olmayan bir haberin bilerek yayılması anlamına gelmektedir.

    Dezenformasyon yanlış bir bilgi yayılması şeklinde olabileceği gibi bir bilginin kötü bir amaçla kullanılması şeklinde de olabilmektedir.

    Dezenformasyon nedir #1

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