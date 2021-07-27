Dezenformasyon nedir

Dezenformasyon; doğru olmayan bir haberin bilerek yayılması anlamına gelmektedir.

'Bilgi çarpıtma' olarak adlandırılan dezenformasyon, dilimize Fransızca'dan geçmiştir.

DEZENFORMASYON NEDİR

Dezenformasyon yanlış ya da doğru olmayan bir haberin bilerek yayılması anlamına gelmektedir.

Dezenformasyon yanlış bir bilgi yayılması şeklinde olabileceği gibi bir bilginin kötü bir amaçla kullanılması şeklinde de olabilmektedir.