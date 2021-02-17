Drenaj nedir

Yer altı ya da yer üstü sularını binalardan uzaklaştırmak için yapı çevresine uygulanan su tahliye sistemine drenaj denir.

Yapılarda nem ve su yalıtımı sağlanarak zemin tahribatının önüne geçmek amacıyla drenaj sistemi kurulur. Ancak drenaj, binanın temeline uygulanan su yalıtımı yerine geçen bir uygulama değildir.

Su yalıtımının daha uzun ömürlü olmasına yardımcı olan drenaj, binanın yer altı su basıncına karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.

Geçirimsiz topraklarda inşa edilen binalar, yer altı suyuna daha çok maruz kaldığı için genellikle bu bölgelerdeki yapılarda uygulanan bir sistemdir.

Drenaj sistemi, iç ve dış olarak ikiye ayrılır.



İÇ DRENAJ NEDİR, NASIL YAPILIR?

İç drenaj, genellikle dış drenaj yapmanın mümkün olmadığı durumlarda yapılır.

Bodrum katlarda uygulanan bu drenaj çeşidinde, bina merkezinin yerine bodrum katı döşemelerinin en az 2 metre derinlikte ve ortalama 50×50 santimetrelik boyutta kuyu yapılır.

Kuyu yapıldıktan sonra harç kullanılmadan moloz ve taş duvar olarak örülür. Üzeri sac veya beton bir kapak kullanılarak kapatılır.

Yapım konusunda iç drenaj için ilk olarak yapılan kuyunun üzerine otomatik çalışan su motoru yerleştirilir. Suyun döküleceği yere bir ucu bağlanan ve diğer ucu da su motoruyla bağlı olacak şekilde kuyuya indirilen bir su borusu takılır.

Boru kuyuya indirilirken dikkatli olmak gerekir. Su borusu kuyu tabanına tam değdirilmemeli, 15-20 santimetrelik bir boşluk bırakılarak uç kısmına da süzgeç takılmalıdır. Bu sayede zeminden sızan su, bodrum katının taban seviyesi üzerinden 40-50 santimetre yükseldiğinde su pompası çalışır ve su dışarı atılır.

DIŞ DRENAJ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Dış drenaj, iç drenajdan farklı olarak bina çevresine yapılır.

Binanın temel duvarlarının arasına 50-100 santimetre dışarı yapılan 30-50 santimetre derinlikte bir kanal açılır. Açılan kanalın tabanına 20 santimetre çapında olan bir beton ya da kil künkler belirli aralıklarla yerleştirilir.

Kanal içerisine künk yüksekliğinin yarısında olacak şekilde kil dolgu konulur. Yüzeye yakın kısımlar da kum ile doldurulur.

Yapılan drenaj kanalında köşe yaptığı bölgelerden, en az 50-50 santimetre olacak şekilde, kanal tabanından ise 15-20 santimetre aşağı bölgeden başlayarak bahçe seviyesine kadar yükselmekte olan taş veya beton bacalar yapılır.

Su, en düşük seviyede olan künk kanalizasyon gibi yerlere bağlanarak binadan uzaklaştırılır.

