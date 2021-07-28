Gut hastalığı nedir

Gut hastalığı; eklemlerde ağrı, şişlik ve hassasiyete neden olan bir iltihaptır.

Romatizma hastalığı olarak bilinen gut hastalığında, bacak eklemleri (ayak, ayak bileği ve diz) en çok etkilenen yerlerdir. Eklem iltihabı olarak adlandırılmaktadır.

GUT HASTALIĞI NEDİR

Proteinde yer alan bazı maddeler, ürik aside dönüştürülerek vücuttan atılmaktadır. Ürik asidin atılmasında ya da fazla üretiminde oluşan sorun ise bu asidin kanda ve vücutta birikmesine yol açmaktadır. Ürik asidin eklemlerde birikmesi ile de iltihaplanmalar meydana gelmektedir. Bu iltihap sorunu ise “gut hastalığı” olarak tanımlanmaktadır.

GUT HASTALIĞININ NEDENLERİ

Ürik asidin artması ve kan ile dokularda birikmesidir.

Ürük asidin atılmasında sorun olması ya da böbreklerden atılmasında bozukluk ortaya çıkmasıdır.

Yüksek tansiyon, obezite ve şeker hastalığı gut hastalığını tetikler.

İdrar söktürücü ilaçlar

Kronik böbrek hastalığı

Kalıtsal etkenler

Doğuştan gelen bazı hastalıklar

Yaşlılık etkeni

Alkol kullanmak

igara kullanımı

GUT HASTALIĞININ EVRELERİ

AKUT ATAK

İNTERKRİTİK DÖNEM

KRONİK GUT

TOFÜSLÜ GUT

GUT HASTALIĞININ BELİRTLERİ

Eklemlerde ağrı ve şişme

Ağrı atakları

Ayak başparmağında hassaslık ve şişme

Parmakta şekil bozukluğu

Eklemlerde zorlanma

GUT HASTALIĞI TEDAVİSİ

Ürik asit artışını düşüren ilaçlar, ağrı ve atakların azaltılması için kullanılan ilaçlarla tedavi edilir. Bol sıvı tüketilmesi, alkol tüketilmemesi, kilo vermek, protein ağırlıklı beslenmemek gereklidir. Beyin, kırmızı et, böbrek, karaciğer, sardalya, hamsi gibi gıdalar ürik asitin yükselmesine neden olmaktadır. Gut hastalarının tüketmemesi gereklidir. Gut hastalığında enfeksiyon olması halinde cerrahi uygulama nadiren yapılmaktadır.