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Gut hastalığı nedir
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 13:59
Romatizma hastalığı olarak bilinen gut hastalığında, bacak eklemleri (ayak, ayak bileği ve diz) en çok etkilenen yerlerdir. Eklem iltihabı olarak adlandırılmaktadır.
GUT HASTALIĞI NEDİR
Proteinde yer alan bazı maddeler, ürik aside dönüştürülerek vücuttan atılmaktadır. Ürik asidin atılmasında ya da fazla üretiminde oluşan sorun ise bu asidin kanda ve vücutta birikmesine yol açmaktadır. Ürik asidin eklemlerde birikmesi ile de iltihaplanmalar meydana gelmektedir. Bu iltihap sorunu ise “gut hastalığı” olarak tanımlanmaktadır.
GUT HASTALIĞININ NEDENLERİ
- Ürik asidin artması ve kan ile dokularda birikmesidir.
- Ürük asidin atılmasında sorun olması ya da böbreklerden atılmasında bozukluk ortaya çıkmasıdır.
- Yüksek tansiyon, obezite ve şeker hastalığı gut hastalığını tetikler.
- İdrar söktürücü ilaçlar
- Kronik böbrek hastalığı
- Kalıtsal etkenler
- Doğuştan gelen bazı hastalıklar
- Yaşlılık etkeni
- Alkol kullanmak
- igara kullanımı
GUT HASTALIĞININ EVRELERİ
- AKUT ATAK
- İNTERKRİTİK DÖNEM
- KRONİK GUT
- TOFÜSLÜ GUT
GUT HASTALIĞININ BELİRTLERİ
- Eklemlerde ağrı ve şişme
- Ağrı atakları
- Ayak başparmağında hassaslık ve şişme
- Parmakta şekil bozukluğu
- Eklemlerde zorlanma
GUT HASTALIĞI TEDAVİSİ
Ürik asit artışını düşüren ilaçlar, ağrı ve atakların azaltılması için kullanılan ilaçlarla tedavi edilir. Bol sıvı tüketilmesi, alkol tüketilmemesi, kilo vermek, protein ağırlıklı beslenmemek gereklidir. Beyin, kırmızı et, böbrek, karaciğer, sardalya, hamsi gibi gıdalar ürik asitin yükselmesine neden olmaktadır. Gut hastalarının tüketmemesi gereklidir. Gut hastalığında enfeksiyon olması halinde cerrahi uygulama nadiren yapılmaktadır.