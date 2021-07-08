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İzomer nedir
İzomer; moleküler yapıya sahip bileşikler olarak adlandırılmaktadır. 3 farklı çeşidi bulunmaktadır.
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 15:02
3 farklı çeşidi olan izomer, kapalı ve açık formüllerin farklı olan molekülleri olarak adlandırılmaktadır.
İZOMER NEDİR
Kapalı formülleri aynı ve açık formülleri farklı olan moleküllere izomer denir.
Eski Yunan döneminde terim olarak bilinen isos eşit anlamı ile beraber, meros yani parça anlamındaki kelimeler üzerinden bir araya gelmiş yapıdır.
İZOMER ÇEŞİTLERİ
İzomerin 3 farklı çeşidi bulunmaktadır. İzomerlerin kullanıldığı enzimlere ise izomeraz denmektedir. İzomerin çeşitleri ise şu şekilde;
- - Zincir ve dallama izomerliği
- - Konum izomerliği
- Fonksiyonel grup izomerliği