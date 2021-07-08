İzomer nedir

İzomer; moleküler yapıya sahip bileşikler olarak adlandırılmaktadır. 3 farklı çeşidi bulunmaktadır.

3 farklı çeşidi olan izomer, kapalı ve açık formüllerin farklı olan molekülleri olarak adlandırılmaktadır.

İZOMER NEDİR

Kapalı formülleri aynı ve açık formülleri farklı olan moleküllere izomer denir.

Eski Yunan döneminde terim olarak bilinen isos eşit anlamı ile beraber, meros yani parça anlamındaki kelimeler üzerinden bir araya gelmiş yapıdır.

İZOMER ÇEŞİTLERİ

İzomerin 3 farklı çeşidi bulunmaktadır. İzomerlerin kullanıldığı enzimlere ise izomeraz denmektedir. İzomerin çeşitleri ise şu şekilde;