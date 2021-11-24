Kefaret orucu nedir

Kefaret orucu; kişinin tutmadığı her Ramazan orucu günü için iki kameri ay ya da altmış bir gün oruç tutmasıdır. Ramazan ayı bittikten sonra tutulur.

Ramazan ayının gelmesi tüm İslam alemini sevindirirken, 30 gün boyunca oruç tutulur.

Ancak bazı durumlarda orucunu tutamayanlar ya da bozanlar olabilir.

Orucunu bozanların, Ramazan ayından sonra kefaret orucu tutması gerekmektedir.

KEFARET ORUCU NEDİR

Kefaret orucu, Ramazan ayında farz olarak emredilen oruçları tutan kişinin bilerek ve kendi iradesiyle orucu bozduğu durumda tutması gereken bir oruçtur.

Bu duruma kuvveti bulunmayan birey ise altmış tane fakiri bir gün veya bir fakiri altmış gün boyunca doyurur.

KEFARET ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR

Kefaret orucunu tutmak için; “Niyet ettim Allah rızası için yarın kefaret orucumu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb’im!” sözlerle niyet edilir.