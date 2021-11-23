Korpus luteum kisti nedir

Her yumurtlamadan sonra yumurta hücresinin atıldığı doku farklılaşarak 'korpus luteum' adı verilen dokuya dönüşür. Bazen bu doku kist halini alır ve bu durum 'korpus luteum kisti' olarak adlandırılır.

Kist, etrafı kist duvarı adı verilen doku ile çevrili, sıvı içeren kitledir. Vücutta bütün dokularda kist oluşabilir fakat yumurtalık dışındaki organlarda kistler daha çabuk belirti verebilmektedir.

Bu durum, diğer organlarda meydana gelen kistlerin fonksiyonel bozukluğu neden olmasından kaynaklanmaktadır. Yumurtalık kistlerinde ise genelde böyle bir durum söz konusu olmaz ve farkedilmesi zaman alır.

Yumurtalık (over) kistlerinin en yaygın sebebi hormonal düzensizliklerdir. Normalde her adet döneminde overler içinde yumurta hücresini taşıyan ve boyutları 3 cm'ye ulaşabilen folikül adı verilen kist oluşur.

Sonra bu kist çatlar ve yumurta açığa çıkar. Yumurta sperm ile döllenirse gebelik oluşur, eğer yumurta döllenmezse 14 gün sonra adet şeklinde atılır. Ancak kadında hormonal düzensizlik varsa yumurta taşıyan kistler çatlamaz ve büyümeye devam ederek folikül kistini oluşturur.

Yumurtalık kistlerinin; inklüzyon kisti, follikül kisti, korpus luteum kisti, teka-lutein kisti, gebelik luteoması olmak üzere 5 çeşidi vardır.

KORPUS LUTEUM KİSTİ NEDİR

Korpus luteum kisti, yumurtalık kist çeşitlerinden biridir. Her yumurtlamadan sonra yumurta hücresinin atıldığı doku farklılaşarak ''korpus luteum'' adı verilen dokuya dönüşür ve gebelik oluşursa progesteron plasentadan salınana kadar buradan üretilir.

Bazen bu doku kist halini alır ve bu da ''korpus luteum kisti'' olarak adlanıdırılır. Genelde 3-4 cm büyüklüğünde olan bu kist, hormon salgılaması yaptığı için adet gecikmesine neden olabilir. Herhangi bir komplikasyon gelişmezse bir süre sonra tedavi gerektirmeksizin tamamen kaybolur.

KORPUS LUTEUM KİSTİNİN BELİRTİLERİ

Korpus luteum kistinin pelvik ağrı, şişkinlik, bel ağrısı, karın bölgesinde dolgun görünüm, ağrılı adet kanaması, memelerde hassasiyet, cinsel ilişki sırasında ağrı, anormal vajinal kanama, sık idrara çıkma isteği, idrar ve gaita yapmada zorluk gibi belirtileri vardır.

Bazı durumlarda korpus luteum kisti, aşırı büyümesi sonucu yumurtalık burkulması ya da yumurtalık dönmesi gibi yumurtalıkta kan akışını olumsuz etkileyen durumlara yol açabilir.

Bu nedenle bu semptomlara benzer şikayetler baş gösterdiğinde mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekir.

NEDENLERİ

''Korpus luteum'' olarak adlandırılan, yumurtanın çıktığı hücre dolu kesecik, normal şartlarda vücut tarafından yok edilir. Bu durum hamileliğin oluşup oluşmadığı ile ilgili olarak farklı dönemlerde gerçekleşir.

Korpus luteum kistinin oluşma nedenleri şu şekildedir:

Hamileliğin oluşmadığı durumlarda vücutta yok olması gereken yumurtalık keseciğinin sıvı ile dolması ve küçülmemesi.

Hamileliğin oluştuğu dönemde, hormon salınımı görevi tamamlandıktan sonra keseciğin içinin sıvı ile dolması ve küçülmemesi.

TEDAVİSİ

Kanser oluşumuna neden olmayan ve iyi huylu olarak bilinen korpus luteum kisti, çoğunlukla tedavi gerekmeksizin küçülerek kendiliğinden yok olsa da nadir görülen bazı durumlarda kistik oluşuma yol açar.

Bu durum semptomlara ve kişinin yaşına göre farklılaşan tedavi yöntemleri ile tedavi edilir. Kistik oluşum küçük ve hiçbir şikayete yol açmıyor ise belirli periyotlarla takip edilir.

Ancak kistin boyutunun 5 ile 7 cm olması, karın bölgesinde şişkinlik ve ağrı, sancılı adet dönemi, memelerde hassasiyet, anormal vajinal kanama, bel ağrısı, idrar yapmada zorluk ve cinsel ilişki sırasında ağrı gibi semptomların varlığında, kistik oluşumu çıkarmak için cerrahi girişimde bulunulur.