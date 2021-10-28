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Kuersetin nedir
Kuersetin; bir antioksidan türü olarak kabul edilmektedir ve sebze, meyve, çay gibi birçok yiyecek ve içeceklerde bulunmaktadır. Aynı zamanda bazı hastalıklara iyi geldiği bilinir.
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 09:09
- Güncelleme : 28.10.2021 - 09:10
Birçok meyve, sebze ve kuruyemişlerde bulunan kuersetin, doğal bir pigmenttir.
Kuersetin özellikle virüs ve bazı enfeksiyonlara karşı etkilidir. Bunların dışında genel sağlığı korur ve bağışıklığı artırır.
KUERSETİN NEDİR
Quercetin (Kuersetin), polifenollerin flavonoid grubundan bir bitki flavonoludur. Her çeşit kırmızı, yeşil ve mor pigmentli bitkiler kuersetin içermektedir.
Yapılan bilimsel araştırmalarda; yüksek oranda etkisi olan bir antioksidan olduğu kabul edilmiştir.
Mide, bağırsak, cilt, solunum ve idrarla bağlantılı olan bakteri türlerine karşı etkili antibakteriyel özelliklere sahiptir.
- Nörolojik hastalıkları önler
- Alerji semptomlarını hafifletir
- Kanser riskini azaltır
- Enfeksiyonları önler
- Kalp hastalığı riskini önler
KUERSETİN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR
- Kapari
- Yaban kerevizi
- Karabuğday
- Kuzukulağı bitkisi
- Turp
- Keçiboynuzu
- Dereotu
- Rezene
- Kırmızı soğan
- Kırmızı hindiba
- Lahana
- Yaban mersini
- Erik Yeşil çay, siyah çay
- Üzüm
- Elma