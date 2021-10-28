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Kuersetin nedir

Kuersetin nedir

Kuersetin; bir antioksidan türü olarak kabul edilmektedir ve sebze, meyve, çay gibi birçok yiyecek ve içeceklerde bulunmaktadır. Aynı zamanda bazı hastalıklara iyi geldiği bilinir.