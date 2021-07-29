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    Lazer yazıcı nedir

    Lazer yazıcı; ev ve ofis işlerinde tercih edilen, yüksek kaliteli baskı yapan cihazlardır.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 13:30
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    Lazer yazıcı nedir

    Ev ve iş yerlerinde çok sık tercih edilen lazer yazıcı, birçok yönden kolaylık sağlamaktadır.

    LAZER YAZICI NEDİR

    Lazer yazıcı, lazer ışınlarının yardımı ile kaliteli baskı yapan cihazlardır.

    Ev, ofis ve iş yerlerinde en sık tercih edilen yazıcı türü olan lazer yazıcı, kaliteli baskı işlemlerini hızlı ve sessiz şekilde gerçekleştirmesiyle bilinir.

    LAZER YAZICI NE İŞE YARAR

    Lazer yazıcılar, yüksek çözünürlüklü ve kaliteli baskıların seri şekilde yapılmasına yardımcı olur.

    Hem siyah beyaz hem de renkli çıktılar alınmasını sağlayan bu yazıcılar, tek cihazda çoklu işlemlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

    Lazer yazıcı nedir #1

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