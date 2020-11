Mavi Ay nedir

Bir ayda 2 defa dolunay çıkması sonucunda 2'nci dolunaya Mavi Ay denir. Mavi Ay'da ay gerçekten mavi görünmez.

Az rastlanır olmasıyla insanların ilgisini çeken Mavi Ay, ayın merak edilen bir evresi haline geldi.

Her yıl olan 12 dolunay evresi, her ayda yaklaşık 1 dolunaya denk gelecek şekilde çıkar. Bu durumda her mevsime 3 dolunay düşer.

Gökbilimde kavuşum evresi olarak adlandırılan synodic, ayın 2 dolunay süresi arasında geçen zamana denir.

1 sene içerisinde değişen bu dönemin ortalama karşılığı ise 29.53 güne denk gelir.

Bu değer, 12 ile çarpılıp 365’den çıkarılırsa yaklaşık 11 gün kalır. Bu kalan günler toplandığındaysa yaklaşık 2.7 yılda bir (19 yılda 7 kez) fazladan dolunay olur.

MAVİ AY'IN OLUŞUMU

Günümüzde kullanılan takvimlerde ayların 30 ve 31 çekmesini de hesaba katarsak kavuşum dönemi bundan daha küçük (29.5 gün) olduğu için, yıl içinde eğer varsa 13. dolunayın bu 30 ve 31 çeken aylardan birinin içine düşeceği açıktır.

O ayda meydana gelen ikinci dolunaya Mavi Ay deniliyor.

MAVİ AY'IN ÇIKIŞ ZAMANI

Bu bir ayda iki dolunay olayını, yakın tarihlerde en son 2016 Temmuz ve 2018 Ocak ayları içinde yaşamıştık.

Yaklaşık iki yıllık aradan sonra bu yıl, 2020 Ekim ayı içinde ikinci kez dolunay yaşıyoruz ve bu durum batı kültüründe Mavi Ay olarak adlandırılıyor ancak ay, ismi gibi maviye bürünmüyor.

AYIN MAVİ GÖRÜNDÜĞÜ DÖNEM

1883 yılında Endonezya’da Krakatoa yanardağı lav püskürtmeye başlayınca lavlar bol miktarda tozu atmosferin üst katmanlarına gönderdi.

Bu tozların içinde belirli boyutta olanlar kırmızı ışığı saçıyordu ve geriye sadece kalan renkteki ışınlar geçiyordu.

Bu sebeple bulutların arkasında beyaz ışığı ile parlayan ay yerdekilere mavi ve yeşil görünebiliyordu.