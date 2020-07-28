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Ortaköy Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 15:49
Aksaray Ortaköy Öğretmenevi
Plevne Mah. Şereflikoçhisar Cad. No:10 ORTAKÖY - AKSARAY adresinde bulunmaktadır ve 4 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su ), 12 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe olarak belirtilmiştir.
Telefon ile 0 (382) 351 25 08 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Aksaray Ortaköy Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
35 TL
|
35 TL
|
45 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
45 TL
|
45 TL
|
55 TL
Oda Fiyatları
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
70 TL
|
70 TL
|
90 TL
ÖZET BİLGİLER
Ortaköy Öğretmenevi nerede? Plevne Mah. Şereflikoçhisar Cad. No:10 ORTAKÖY - AKSARAY
Ortaköy Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.
Ortaköy Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (382) 351 25 08
Ortaköy Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 4 oda ve 12 yatak vardır.