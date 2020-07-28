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    Ortaköy Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ortaköy Öğretmenevi fiyatları burada. Aksaray Ortaköy Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 15:49
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    Ortaköy Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Aksaray Ortaköy Öğretmenevi

    Plevne Mah. Şereflikoçhisar Cad. No:10 ORTAKÖY - AKSARAY adresinde bulunmaktadır ve 4 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su ), 12 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Salon, Otopark, Wi-fi,  Bahçe olarak belirtilmiştir.

    Telefon ile 0 (382) 351 25 08 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Aksaray Ortaköy Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    35 TL

    35 TL

    45 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    45 TL

    45 TL

    55 TL


    Oda Fiyatları

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    70 TL

    70 TL

    90 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Ortaköy Öğretmenevi nerede? Plevne Mah. Şereflikoçhisar Cad. No:10 ORTAKÖY - AKSARAY

    Ortaköy Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.

    Ortaköy Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (382) 351 25 08

    Ortaköy Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 4 oda ve 12 yatak vardır.

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