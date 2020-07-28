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Bozdoğan Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 18:53
Aydın Bozdoğan Öğretmenevi
Yeni Mahallesi Yazıkent Caddesi No:27 Bozdoğan / Aydın adresinde bulunmaktadır ve 8 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 13 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Bozdoğan Öğretmenevi tesisinde aynı zamanda Lokal, Restoran, Çok Amaçlı Salon, Bahçe ve Wi-fi de bulunmaktadır. Telefon ile 0 (256) 414 24 87 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Bozdoğan Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda Kişi Başı
|
35 TL
|
40 TL
|
50 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
70 TL
|
80 TL
|
100 TL
ÖZET BİLGİLER
Bozdoğan Öğretmenevi nerede? Yeni Mahallesi Yazıkent Caddesi No:27 Bozdoğan / Aydın
Bozdoğan Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.
Bozdoğan Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (256) 414 24 87
Bozdoğan Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 13 yatak vardır.