Bozdoğan Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Bozdoğan Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Bozdoğan Öğretmenevi fiyatları burada. Aydın Bozdoğan Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Aydın Bozdoğan Öğretmenevi

Yeni Mahallesi Yazıkent Caddesi No:27 Bozdoğan / Aydın adresinde bulunmaktadır ve 8 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 13 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Bozdoğan Öğretmenevi tesisinde aynı zamanda Lokal, Restoran, Çok Amaçlı Salon, Bahçe ve Wi-fi de bulunmaktadır. Telefon ile 0 (256) 414 24 87 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Bozdoğan Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda Kişi Başı 35 TL 40 TL 50 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 70 TL 80 TL 100 TL



ÖZET BİLGİLER

Bozdoğan Öğretmenevi nerede? Yeni Mahallesi Yazıkent Caddesi No:27 Bozdoğan / Aydın

Bozdoğan Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.

Bozdoğan Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (256) 414 24 87

Bozdoğan Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 13 yatak vardır.