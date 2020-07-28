Dolar
6.9433
1.2024%
Euro
8.1583
1.1618%
Altın
1948.4
0.3011%
Borsa
1152.7
-3.5938%
G. Altın
435.183
1.432%
Bitcoin
75920.56
1.6681%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Bozdoğan Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Bozdoğan Öğretmenevi fiyatları burada. Aydın Bozdoğan Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 18:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bozdoğan Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Aydın Bozdoğan Öğretmenevi

    Yeni Mahallesi Yazıkent Caddesi No:27 Bozdoğan / Aydın adresinde bulunmaktadır ve 8 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 13 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Bozdoğan Öğretmenevi tesisinde aynı zamanda Lokal, Restoran, Çok Amaçlı Salon, Bahçe ve Wi-fi de bulunmaktadır. Telefon ile 0 (256) 414 24 87 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Bozdoğan Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda Kişi Başı

    35 TL

    40 TL

    50 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    70 TL

    80 TL

    100 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Bozdoğan Öğretmenevi nerede? Yeni Mahallesi Yazıkent Caddesi No:27 Bozdoğan / Aydın

    Bozdoğan Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.

    Bozdoğan Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (256) 414 24 87

    Bozdoğan Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 13 yatak vardır.

    Görüş Bildir