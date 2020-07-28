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Dursunbey Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 19:11
Balıkesir Dursunbey Öğretmenevi
Bozyokuş Mah. Cumhuriyet Cad. No:6 Dursunbey / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 1’i suit olan 18 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 50 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Lokal, Restoran, Bahçe ve Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 662 17 68 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Dursunbey Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
24 TL
|
24 TL
|
36 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
36 TL
|
36 TL
|
54 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
48 TL
|
48 TL
|
72 TL
|
3 Kişilik Oda
|
72 TL
|
72 TL
|
108 TL
ÖZET BİLGİLER
Dursunbey Öğretmenevi nerede? Bozyokuş Mah. Cumhuriyet Cad. No:6 Dursunbey / Balıkesir
Dursunbey Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 24 TL'dir.
Dursunbey Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 662 17 68
Dursunbey Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 18 oda ve 50 yatak vardır.