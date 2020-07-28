Dursunbey Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Dursunbey Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Dursunbey Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Dursunbey Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Balıkesir Dursunbey Öğretmenevi

Bozyokuş Mah. Cumhuriyet Cad. No:6 Dursunbey / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 1’i suit olan 18 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 50 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Lokal, Restoran, Bahçe ve Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 662 17 68 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Dursunbey Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Paylaşımlı Oda Kişi Başı 24 TL 24 TL 36 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 36 TL 36 TL 54 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 48 TL 48 TL 72 TL 3 Kişilik Oda 72 TL 72 TL 108 TL



ÖZET BİLGİLER

Dursunbey Öğretmenevi nerede? Bozyokuş Mah. Cumhuriyet Cad. No:6 Dursunbey / Balıkesir

Dursunbey Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 24 TL'dir.

Dursunbey Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 662 17 68

Dursunbey Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 18 oda ve 50 yatak vardır.