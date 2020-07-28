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    Dursunbey Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Dursunbey Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Dursunbey Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 19:11
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    Dursunbey Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Balıkesir Dursunbey Öğretmenevi

    Bozyokuş Mah. Cumhuriyet Cad. No:6 Dursunbey / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 1’i suit olan 18 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 50 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Lokal, Restoran, Bahçe ve Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 662 17 68 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Dursunbey Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    24 TL

    24 TL

    36 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    36 TL

    36 TL

    54 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    48 TL

    48 TL

    72 TL

    3 Kişilik Oda

    72 TL

    72 TL

    108 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Dursunbey Öğretmenevi nerede? Bozyokuş Mah. Cumhuriyet Cad. No:6 Dursunbey / Balıkesir

    Dursunbey Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 24 TL'dir.

    Dursunbey Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 662 17 68

    Dursunbey Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 18 oda ve 50 yatak vardır.

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