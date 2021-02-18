Şivlilik nedir

Konya’da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede ve Regaip Kandili, sabahı çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğine 'Şivlilik' denir.

Üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahı çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı bir etkinlik olan Şivlilik, Konya’da ‘ilk namaz’ adıyla anılır.

Kandil gecesi kutlama geleneği, Osmanlı Devleti döneminde padişah II. Selim’den (1566-1574) itibaren devam eden bir gelenektir.

Kandilden bir hafta önce çocuklar, gece sokağa çıkıp bu günün geleceğini trampet, kaval ve fenerlerle mahalle mahalle dolaşarak haber verir.

Fenerini alan çocuk sokağa çıkar ve yol ortasına gerilen ipe fenerini asar.

Bütün dükkanlar rengârenk, irili ufaklı karpuz, davul, sünme, kuyruklu ismi verilen kağıt fenerlerle, mumlarla süslenir.

Çocuklar yakılan ateşin etrafında halka olur ve fener alayına katılır.

ŞİVLİLİK NASIL KUTLANIR?

Regaip gecesinin sabahı ellerine birer torba alan çocuklar, kapıları çalmadan içeriye girerek ''Şivli şivli şişirmiş, Erken kalkan pişirmiş, İki çörek bir börek, Bize namazlık gerek. Şivliliiiiik...'' diye bağırır.

Ev sahibi, çocuklara kuru üzüm, leblebi, incir, iğde gibi çerezlerden ve şekerlemelerden dağıtır.

Aynı gün birçok evde yağda kızartılmış mayalı hamurdan pişi yapılır ve yufkaların arasına konur. Buna pekmezle yapılmış un helvası da ilave edilebilir. Pişiler komşulara dağıtılır.

O gün erkekler mahallenin camiinde mum yakar.

İkindi ile akşam namazı arasında mezarlar ziyaret edilir ve yatsı namazında camilerde mevlit okunur.

Şivlilik gününde aile büyükleri, komşu ve akraba ziyaretleri yapılarak “namazın mübarek olsun” temennisinde bulunulur. Bu ziyaretler sırasında önce yemek, ardından da çerez ve meyvelerden oluşan şivlilik ikramında bulunulur.

Çocukların hatırlandığı, mutlu edildiği şivlilik, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği bir gelenektir.