Telkari nedir

Telkari; Mardin yöresinde sıklıkla yapılan bir gümüş işleme sanatıdır. Bu işlem türü çok eski olup, millattan önce 3000'lere dayanmaktadır. Sabır ve incelik isteyen bir sanattır.

Ustaların ellerinden çıkan, sabır ve incelik isteyen telkari; Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ve Mardin'in Mdiyat ilçesinde yaygın olarak yapılmaktadır.

Telkari el sanatları arasında öne çıkan ve dikkati çeken çeşitlerden birisidir.

TELKARİ NEDİR

Telkari; ince gümüş tellerin birleştirilmesinden ibaret olan bir gümüş işleme sanatıdır. Dönem dönem geniş uygulama alanları bulmuştur.

Kadınlar için; kolye, küpe, bileklik, yüzük, halhal, künye yapılırken erkekler için ise künye, bileklik, yüzük ve tespih yapılırken bu sanat kullanılır. Tamamen elle yapılan telkari, Beypazarı'na ahilik ile kazandırılmıştır.

Ustalar; gümüş madenini potada eritip işlemden geçirerek yaptığı iki ya da daha fazla ince teli birbiriyle bağlayıp şekil verilerek bir sanat eseri ortaya çıkarır.