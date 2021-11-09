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Telkari nedir
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 14:54
- Güncelleme : 09.11.2021 - 14:57
Ustaların ellerinden çıkan, sabır ve incelik isteyen telkari; Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ve Mardin'in Mdiyat ilçesinde yaygın olarak yapılmaktadır.
Telkari el sanatları arasında öne çıkan ve dikkati çeken çeşitlerden birisidir.
TELKARİ NEDİR
Telkari; ince gümüş tellerin birleştirilmesinden ibaret olan bir gümüş işleme sanatıdır. Dönem dönem geniş uygulama alanları bulmuştur.
Kadınlar için; kolye, küpe, bileklik, yüzük, halhal, künye yapılırken erkekler için ise künye, bileklik, yüzük ve tespih yapılırken bu sanat kullanılır. Tamamen elle yapılan telkari, Beypazarı'na ahilik ile kazandırılmıştır.
Ustalar; gümüş madenini potada eritip işlemden geçirerek yaptığı iki ya da daha fazla ince teli birbiriyle bağlayıp şekil verilerek bir sanat eseri ortaya çıkarır.