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    Telkari nedir

    Telkari; Mardin yöresinde sıklıkla yapılan bir gümüş işleme sanatıdır. Bu işlem türü çok eski olup, millattan önce 3000'lere dayanmaktadır. Sabır ve incelik isteyen bir sanattır.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 14:57
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    Telkari nedir

    Ustaların ellerinden çıkan, sabır ve incelik isteyen telkari; Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ve Mardin'in Mdiyat ilçesinde yaygın olarak yapılmaktadır.

    Telkari el sanatları arasında öne çıkan ve dikkati çeken çeşitlerden birisidir.

    TELKARİ NEDİR

    Telkari; ince gümüş tellerin birleştirilmesinden ibaret olan bir gümüş işleme sanatıdır. Dönem dönem geniş uygulama alanları bulmuştur.

    Kadınlar için; kolye, küpe, bileklik, yüzük, halhal, künye yapılırken erkekler için ise künye, bileklik, yüzük ve tespih yapılırken bu sanat kullanılır. Tamamen elle yapılan telkari, Beypazarı'na ahilik ile kazandırılmıştır.

    Ustalar; gümüş madenini potada eritip işlemden geçirerek yaptığı iki ya da daha fazla ince teli birbiriyle bağlayıp şekil verilerek bir sanat eseri ortaya çıkarır.

    Telkari nedir #1

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