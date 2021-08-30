Triyaj nedir

Fransızca kökenli ‘’trier’’ kelimesinden türemiş olan triyaj; seçmek, sıralamak, sınıflamak anlamlarına gelmektedir.

Afetlerde, savaş durumunda ve acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi olan triyaj, tıbbi müdahaleler uygulanırken daha sistemli bir şekilde ilerleme amacıyla ortaya çıkmıştır.

TRİYAJIN AMAÇLARI

İleri derece yaralanmaları ve hayat kayıplarını önlemek

Personel ve hastane malzemelerini boşa harcamaktan kaçınmak

Hastaya en uygun tedavi yöntemini uygulamak

Zaman kayıplarını minimuma indirmek

TRİYAJ RENKLERİNİN ANLAMLARI

Triyaj sisteminde renklere yönlendirme hayati bulgulara göre yapılmaktadır. Yani bu sistemde yönlendirme, hastanın solunumu, nabzı, bilinç durumu, yaşı, tansiyonu göz önünde bulundurularak yapılabilmektedir.

Yeşil: Hafif yaralı olarak adlandırılan durumdur. Tedavisi saatlerce veya günlerce bekletilebilir. Hasta ayakta ya da sedye üzerinde yatırılarak takip edilir. Küçük kesiler, burkulmalar örnek olarak verilebilir.

Sarı: Anlamı gecikebilir yaralıdır. Birkaç saat içinde yapılan tedavilerle hasta kurtarılabilmektedir. Hastanın hayati tehlikesi yoktur. Delici alet yaralanmaları, karın ağrısı, baş dönmesi örnek verilebilir.

Kırmızı: Kritik yaralılardır. Yaşamını kurtarabilmek için acil müdahale gereksinimi vardır. Hasta birkaç dakika içinde yapılan müdahaleler ile kurtarılabilmektedir. Kalp krizi, mide kanaması, ağır trafik kazaları örnek verilebilir.

Siyah: Ölü veya ölmekte olan hastalar bu triyaj sınıfında yer alır. Ölmüş ya da tıbbi müdahaleler ile kurtulamayacak derecede ağır yaralılardır.

TRİYAJ KURALLARI