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Triyaj nedir
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 15:44
- Güncelleme : 30.08.2021 - 15:49
Afetlerde, savaş durumunda ve acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi olan triyaj, tıbbi müdahaleler uygulanırken daha sistemli bir şekilde ilerleme amacıyla ortaya çıkmıştır.
TRİYAJIN AMAÇLARI
- İleri derece yaralanmaları ve hayat kayıplarını önlemek
- Personel ve hastane malzemelerini boşa harcamaktan kaçınmak
- Hastaya en uygun tedavi yöntemini uygulamak
- Zaman kayıplarını minimuma indirmek
TRİYAJ RENKLERİNİN ANLAMLARI
Triyaj sisteminde renklere yönlendirme hayati bulgulara göre yapılmaktadır. Yani bu sistemde yönlendirme, hastanın solunumu, nabzı, bilinç durumu, yaşı, tansiyonu göz önünde bulundurularak yapılabilmektedir.
Yeşil: Hafif yaralı olarak adlandırılan durumdur. Tedavisi saatlerce veya günlerce bekletilebilir. Hasta ayakta ya da sedye üzerinde yatırılarak takip edilir. Küçük kesiler, burkulmalar örnek olarak verilebilir.
Sarı: Anlamı gecikebilir yaralıdır. Birkaç saat içinde yapılan tedavilerle hasta kurtarılabilmektedir. Hastanın hayati tehlikesi yoktur. Delici alet yaralanmaları, karın ağrısı, baş dönmesi örnek verilebilir.
Kırmızı: Kritik yaralılardır. Yaşamını kurtarabilmek için acil müdahale gereksinimi vardır. Hasta birkaç dakika içinde yapılan müdahaleler ile kurtarılabilmektedir. Kalp krizi, mide kanaması, ağır trafik kazaları örnek verilebilir.
Siyah: Ölü veya ölmekte olan hastalar bu triyaj sınıfında yer alır. Ölmüş ya da tıbbi müdahaleler ile kurtulamayacak derecede ağır yaralılardır.
TRİYAJ KURALLARI
- Triyajda, değerlendirme süreklidir ve hastanın durumu değişim halindedir.
- Olaydan etkilenen herkese uygulanması gerekmektedir.
- Triyaj süresi ayaktaki hastalarda 1 dakika, yatan hastalarda 3 dakikadan fazla olmayacak şekilde ayarlanmaktadır.
- Amaç acil bakım değil, öncelik belirlemek ve en doğru tedavinin yapılmasında yardımcı olmaktır.
- Triyajın yapıldığı yer önem arz etmemekte ve hastanın olduğu her yerde triyaj yapılabilmektedir. Triyaj, hasta ambulans ile hastaneye getirilirken yapılabildiği gibi hastane acil bekleme salonlarında, afetin yaşandığı bölgelerde ya da kaza alanında yapılabilmektedir